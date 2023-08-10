蔣萬安下令北捷降溫平民怨 這裡被議員曝靠電扇降溫

大眾運輸冷氣不涼惹民怨，台北市長蔣萬安昨下令北捷降溫，另外，北市府歷時5年斥資3億改造的北市西門町遊客中心，也被爆空調不冷。台北市議員鍾佩玲發現，西門町遊客中心開幕2個月，需放置多部電扇散熱，詢問現場人員，得到的答案是「氣溫過高、空調不冷」。觀傳局表示，現場溫度符合公家機關空調控溫規定，設定為26度。

西門町遊客中心土地為國產署所有，5月31日開幕營運。鍾佩玲指出，市長蔣萬安曾換上旅服員制服，化身一日站長，進行宣傳，但她的辦公室助理前往西門町旅客中心，進門即發現一、二樓走道放置多部電扇，經詢問現場人員，得到的答案竟是「氣溫過高、空調不冷」。

鍾佩玲指出，旅客中心營運剛滿2個月，各項設備之運作理應正常無誤，究竟是設計失當？抑或設備品質不佳？且看似華麗的建築，內部設計恐有需要檢討改善之處。以樓梯為例，其寬度僅約80公分，恐無法兩人並肩而行，如果同時出現需上樓與下樓的遊客，就必須採側身行進。

另外，牆面上繪製西門地區觀光地圖，目的在於旅客能按圖索驥探訪周邊景點，但圖緊貼樓梯，且說明文字過小，若非近距離根本難以觀看。鍾佩玲說，像是之前北藝挨批的無障礙廁所位置，或是西門町遊客中心的樓梯，都反映出北市府重大工程設計，多未能從使用者需求角度，導致建物完成後，卻出現許多使用上的問題。

北市觀傳局指出，西門町遊客中心以綠建築、節能減碳為設計理念，共設有2座樓梯及1部電梯；其中，天井樓梯可提供旅客體驗在地建築之天井設計特色，且寬度符合建築技術規則訂定的75公分規定，後續將加強現場人員教育，適度引導遊客依需求分流運用全棟樓梯、天井樓梯及電梯。