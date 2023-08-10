台南土城大雨又淹 民不滿嫌惡設施都在這 抽水站卻沒
台南市今天上午下大雨，安南區土城又淹水，淹得比日前杜蘇瑞颱風來襲還嚴重。市議員蔡麗青表示，土城逢大雨必淹，幾十年來土城人都生活在水災的惡夢裡面，所有的嫌惡設施包括焚化爐、垃圾場、土資場、回收場都蓋在土城，唯有抽水站不在土城，懇請中央和地方政府正視土城人的怒吼，擬定土城治水計劃，徹底改善土城淹水問題。
蔡麗青說，因為長期淹水問題，土城大多住戶都把住家蓋高50公分以上，以免水淹進家裡，但是沒有條件或經濟能力改善住宅的住戶，只好任由雨水每次灌進家中。今日也有許多店家都進水，從7月28日颱風淹水，到今天8月10日又水災，短短半個月內歷經兩次淹水，卻因為未達50公分標準而沒有辦法申請補助，對土城人太不公平，建請政府能夠另外提撥經費，補償淹水住戶及店家，並且盡快想辦法改善土城淹水問題。
日前杜蘇芮颱風造成土城淹水，市府會勘，認為是因潮差造成外水位比內水位高，所以箱涵的水才會往社區的側溝排，因而造成淹水。要求水利局1個月內在城西街一段60巷及61巷箱涵和側溝的交接處設水閘門及抽水機，若外水位高時，就關水閘門，利用抽水機做強制抽排的功能。另外也必須針對箱涵的現況做檢討，預防有阻塞。
工務局則針對側溝的高低差以及深度、寬度去做檢討，改善工程今年規劃設計，明年編列預算進行施工，務必在汛期前完成。
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