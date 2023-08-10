快訊

陸開放赴78國旅遊又無台灣 業者怒批：等到「快翻臉」

反毒引來黑幫殺機？厄瓜多總統候選人為何在選前被槍殺

預計明年基本工資漲為2萬7千多元！ 他嘆：慘了…底層人民會更加辛苦

郭台銘：走遍鄉鎮找問題提對策 未來就看台灣人的智慧

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
鴻海創辦人郭台銘今天到台南參加台灣圓山國際慈善事業發展協會成立大會，強調會走遍台灣找問題、解決問題。記這鄭惠仁／攝影
鴻海創辦人郭台銘今天到台南參加台灣圓山國際慈善事業發展協會成立大會，強調會走遍台灣找問題、解決問題。記這鄭惠仁／攝影

鴻海創辦人郭台銘今天上午到台南參加台灣圓山國際慈善事業發展協會成立大會，他會後表示，此次行程沒有任何政治味，是來看企業的愛心慈善，他強調，會繼續走遍台灣的土地，了解及發覺問題，進而提出解決的對策。

台灣圓山國際慈善事業發展協會今天在台南晶英酒店舉行成立大會，郭台銘原在台北有行程，今天上午取消，並把苗栗的行程改到下午，他說，台灣圓山國際慈善事業發展協會成員都是中小企業家，在光作忙碌之餘還來做慈善，值得肯定與鼓勵，也和他的目標一致，強調，做善事不分大小，主要是出於內心，許多政府不能做的就由企業、慈善團體來做。他說，目前離禮運大同篇的鰥寡孤獨者皆有所養的距離還有段距離，也是大家要努力的。

郭台銘說，他有承諾要走遍台灣每一片土地，希望透過此行動，從失落的過去找到台灣不能做的、不能解決的問題，提出對策，找到解決辦法，但未來要怎麼做，就看台灣人的智慧。

鴻海創辦人郭台銘今天到台南參加台灣圓山國際慈善事業發展協會成立大會，強調會走遍台灣找問題、解決問題。記這鄭惠仁／攝影
鴻海創辦人郭台銘今天到台南參加台灣圓山國際慈善事業發展協會成立大會，強調會走遍台灣找問題、解決問題。記這鄭惠仁／攝影

郭台銘 台南 晶英酒店

延伸閱讀

「彰化人交流讚」變挺郭台銘大聯盟 版主說話了

綠委評郭台銘屏東造勢有聲量 國民黨要防老虎抓小雞

整合郭？王金平重申：因緣還沒到 支持侯友宜但不入侯辦

王鴻薇：郭台銘往參選方向走 國民黨不要自欺欺人

相關新聞

外牆設「小金剛」有墜落危險 北市議員嘆：無法可管

日前發生冷氣掉落砸死女大生引發關注，台北市議員柳采葳也接獲民眾投訴，位於台北市士林區的老舊公寓外，有民眾在牆上私設俗稱「...

江子翠橫移門入口「直角殺」 新北車主哀嚎：轉彎魔王

新北市板橋江子翠橫移門位於萬板大橋下，供民眾進入蝴蝶公園、江翠礫間水岸公園及華江碼頭的入口點，人車量不少，不過，卻有許多...

蔣萬安下令北捷降溫平民怨 這裡被議員曝靠電扇降溫

大眾運輸冷氣不涼惹民怨，台北市長蔣萬安昨下令北捷降溫，另外，北市府歷時5年斥資3億改造的北市西門町遊客中心，也被爆空調不...

台南土城大雨又淹 民不滿嫌惡設施都在這 抽水站卻沒

台南市今天上午下大雨，安南區土城又淹水，淹得比日前杜蘇瑞颱風來襲還嚴重。市議員蔡麗青表示，土城逢大雨必淹，幾十年來土城人...

郭台銘：走遍鄉鎮找問題提對策 未來就看台灣人的智慧

鴻海創辦人郭台銘今天上午到台南參加台灣圓山國際慈善事業發展協會成立大會，他會後表示，此次行程沒有任何政治味，是來看企業的...

9億元三峽長福橋將改建 老街商圈憂商機流失喊搭便橋

已經有36年歷史的三峽長福橋，面對近日接連不斷的颱風豪雨，該橋高度、橋長不足將改建，工程經費達9.1億元，今上午立委吳琪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦