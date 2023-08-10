郭台銘：走遍鄉鎮找問題提對策 未來就看台灣人的智慧

鴻海創辦人郭台銘今天上午到台南參加台灣圓山國際慈善事業發展協會成立大會，他會後表示，此次行程沒有任何政治味，是來看企業的愛心慈善，他強調，會繼續走遍台灣的土地，了解及發覺問題，進而提出解決的對策。

台灣圓山國際慈善事業發展協會今天在台南晶英酒店舉行成立大會，郭台銘原在台北有行程，今天上午取消，並把苗栗的行程改到下午，他說，台灣圓山國際慈善事業發展協會成員都是中小企業家，在光作忙碌之餘還來做慈善，值得肯定與鼓勵，也和他的目標一致，強調，做善事不分大小，主要是出於內心，許多政府不能做的就由企業、慈善團體來做。他說，目前離禮運大同篇的鰥寡孤獨者皆有所養的距離還有段距離，也是大家要努力的。