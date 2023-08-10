9億元三峽長福橋將改建 老街商圈憂商機流失喊搭便橋

已經有36年歷史的三峽長福橋，面對近日接連不斷的颱風豪雨，該橋高度、橋長不足將改建，工程經費達9.1億元，今上午立委吳琪銘考察工程，老街商圈業者在台下高喊，改建時希望搭便橋，避免70萬遊客流失，損失2100萬元商機。水利局表示，可在施工構檯旁加人行通道。

新北市三峽老街假日人潮洶湧，不少外地遊客慧專程開車到此逛街嚐美食，並參觀河岸旁的市定古蹟祖師廟，祖師廟一旁就是橋齡達36年的長福橋，早期供車輛通行，現在已改為僅限行人，由於橋寬達約10公尺，平、假日也會有攤販在橋上擺攤兜售，成為當地特有文化。

長福橋屬於早期設計，橋梁梁底低於計畫洪水位、橋梁基礎裸露、右岸橋台侵入河川治理線等問題，往年蘇拉及蘇迪勒颱風侵台時，水位暴漲淹至長福橋橋底，危及橋梁及周邊民眾安全。吳琪銘向水利署爭取經費改建，工程經費達9.1億元、水利署補助4.5億元。

今上午吳琪銘考察工程，由於老街假日廳車空間不足，經常有遊客將車輛停至老街對岸，再步行長福橋來逛老街，老街商圈要求長福橋改建期間，要先搭便橋，以免流失對岸停車的遊客、也方便當地居民通行，否則施工期600天，恐影響70萬人次通行、損失2100萬元商機。