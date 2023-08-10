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外牆設「小金剛」有墜落危險 北市議員嘆：無法可管

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議員柳采葳接獲民眾投訴，有民眾在牆上私設俗稱「小金剛」的吊掛機，民眾擔心一旦掉落危及公安。圖／議員柳采葳辦公室提供
北市議員柳采葳接獲民眾投訴，有民眾在牆上私設俗稱「小金剛」的吊掛機，民眾擔心一旦掉落危及公安。圖／議員柳采葳辦公室提供

日前發生冷氣掉落砸死女大生引發關注，台北市議員柳采葳也接獲民眾投訴，位於台北市士林區的老舊公寓外，有民眾在牆上私設俗稱「小金剛」的吊掛機，民眾擔心，一旦掉落，恐造成日前新北大樓掉落冷氣機事件再度重演，吊掛機或是吊掛物品鬆脫，恐怕壓傷民眾，相關法規處於灰色地帶，無法可管，置民眾安全於不顧。

北市建管處指出，外牆附掛物目前在建築法規上尚無相關規範，但民眾設置仍應符合社區規約的規定。且若物品掉落釀成民眾傷亡，建物所有權人應負起刑事及民事責任。

另外，建管處也將主動函管委會及相關物管協會，宣導社區自主管理及定期檢修維護工作，並建議納入社區規約。建管也表示，北市目前己有外牆定期檢查申報制度，後續建管處將邀集相關公會、專家學者研議，將外牆申報項目納入外牆附掛物一併辦理檢查申報的可行性。

陳情民眾指出，4樓住戶為取代爬樓梯搬運重物，加裝「小金剛」升降物品，但因上個月才發生裝修冷氣失手砸死女大生案，大樓外牆磁磚掉落砸傷路人也時不時發生，現在又有公寓外牆裝設小金剛，擔心稍微風大或吊掛物沒有固定好，物品都有掉落的疑慮。

柳采葳說，根據台北市建管處針對外牆懸掛的吊掛機，目前無相關申請規範，類似俗稱「小金剛」的吊掛器具，也無需向任何主管機關申請，因此也無法規範，導致無法可管。

目前一台家用「小金剛」花費數千元到1萬元就可買到，比起安裝電梯成本減少許多，柳采葳指出，市府應該全面清查類似牆面吊掛器具，並且列管相關設施，確保民眾安全，不讓冷氣機砸死人事件再次發生。

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