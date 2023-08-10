北捷降溫票價是否調漲？蔣萬安：相關的費用都可以支應

北捷限溫令掀論戰，台北市長蔣萬安昨宣布，將北捷夏季空調溫度從現行25.5度、文湖線25度，調降成非尖峰時刻24度、尖峰時刻23度。對於北捷降溫，蔣萬安上午受訪指出，台北捷運是台北市的門面，「也是台北的名片」很多國際觀光客利用7、8月的時間來台北市也都會搭乘北捷，夏天炎熱，調降溫度，讓民眾都能夠感受到。

蔣萬安上午視察北市大同區登革熱孳生源清除及環境噴消時受訪指出，台北捷運一直是交通運具當中的模範生，每天都承載近200萬人次的這個乘客，市府非常重視乘客乘車的品質，以及乘車體驗，最近台北市盆地碰到百年升溫，很多的民眾反映，到北捷搭乘捷運體感溫度上升，感受非常的悶熱，所以即刻請捷運公司用最快的速度來做調整。

蔣萬安說，很多朋友在臉書留言或者在IG上面留言都反映，現在的感受比之前要好很多，市府要能貼近市民朋友的需求，大家的聲音都有聽到，即刻做出回應，當然他也希望大家隨時給一些建議，能夠做得更好。

至於每個月的電費會增加250萬，費用如何支應，是否調整北捷的票價？蔣萬安說，運量的確有增加，但相對應就必須要投入相關的成本，相關的費用都可以支應，最重要我們希望能夠讓市民朋友有好的乘車體驗。