黃國昌建物占用國有地 新北：已發文要求30天恢復

前立委黃國昌日前被爆名下土地有違規做停車場使用，也有侵占國有地的「超級違建」，而新北市府被指稱動作太慢，有包庇之嫌，新北市地政局對此發聲明，處理相關案件都依法、依SOP辦理，也已發文要求占用人要在函文送達後30天恢復合法使用，逾期可依法開罰6萬元。

新北市地政局表示，處理檢舉違規使用案件皆一視同仁，並依法、依既有SOP辦理。地政局收到國產署於7月17日的來函後，經請國產署補正資料，並確認占用人身分及戶籍資料，已於8月4日發文給黃國昌及另外8名占用人，請其於文到30天內恢復為合法使用，逾期未恢復將依區域計畫法及裁罰基準裁罰6萬元；至於違建部分，市府已確認屬既存違建。

地政局表示，另外，黃國昌等占用人占用國有地部分，後續則由國產署依不動產被占用相關規定處理。