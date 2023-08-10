新店五城花園、四十份公墓 中元法會及交通管制看這邊

中元節即將到來，新北新店的四十份示範公墓及五城花園公墓納骨塔都將於27日舉辦中元暨秋祭法會，近期及當天都有交通管制，民眾亦可乘坐接駁車前往，以避免塞車情況。

新店區公所說明，四十份公墓將於8月27日舉辦中元暨秋祭法會，當天上午6時至下午3時將封路管制，竹林路71號路口至翠峰路、北宜路三段與雙峰路口起至翠峰路將全線禁止進入；當天上午6時30分至下午3時同時也將於新店北新藝術廣場設立接駁站，供民眾免費搭乘前往祭祀。

另外，四十份公墓於8月12日、13日、19日、20日、26日上午6時至下午3時做道路單向管制，包含客、貨、計程車等自小客車，貨車及掛有身心障礙車牌的車輛則不受管制，要前往私立長樂墓園或私立青潭寶塔墓園的民眾須避免當天前往。