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江子翠橫移門入口「直角殺」 新北車主哀嚎：轉彎魔王
新北市板橋江子翠橫移門位於萬板大橋下，供民眾進入蝴蝶公園、江翠礫間水岸公園及華江碼頭的入口點，人車量不少，不過，卻有許多駕駛反映，此處門過小，入口處就是一個「直角殺」，往往距離沒算好就會刮傷車身，甚至也有發生多起車禍，橫移門的轉角處更是磨損嚴重，讓車主哀嚎「開車都要非常小心，根本轉彎魔王！」
一名吳姓駕駛表示，假日常常會開車到河濱運動打球，但因為江子翠橫移門的口太小，進出都需要非常小心，也常常看到有其他車主轉彎角度沒算好，刮到車身。另一名林姓駕駛也說，附近的永和橫移門就相對比較大，希望江子翠橫移門可以改善「直角殺」的部分，讓車主不要再內心淌血。
對此，新北市水利局表示，該橫移門位在新店溪，屬於中央管河川，委託新北管理，而橫移門大小部分，當初設置為防汛搶險與機具進出來而考量，通常都以搶險車輛及動線來決定。
水利局表示，不過今年4月就有邀集十河局辦理會勘研議拓寬橫移門，結論仍請十河局再評估橫移門拓寬的可行性，「尚在評估中」；至於避免車禍的相關配套措施，已請交通局調整號誌跟行人標線等部分，目前已改善完成。
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