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公家踢皮球 水源汙染根本預防幾時做？

聯合報／ 本報記者李定宇

新北市鳶山堰水源保護區攸關210萬人用水來源，傾倒廢棄物事件卻不斷，或許是民眾的偏差行為，但水源遭受汙染是水利署河川局及台水公司的責任，卻只見兩單位互踢皮球，只在意垃圾是出現在誰的轄區，各自為政的態度讓人搖頭。

去年聯合報揭露不肖業者在此偷倒垃圾，台水公司曾表示將加強巡查、新北市清潔隊也派人巡邏，並出動移動式監視器取締，但效果不彰僅告發3件，只有去年8月台水公司查獲裝潢工程行將廢棄物棄於鳶山堰旁，違反廢清法送法辦且停業。

為何如今偷倒垃圾事件春風吹又生？新北營建廢棄物每立方公尺處理機構收費約1200至2000元，每一貨車的廢棄物清理成本至少萬元以上，演變成不肖業者為節省開支、到處亂丟，鳶山堰旁的道路平時人煙稀少，晚間更是相當昏暗，成為不肖業者亂丟垃圾好地點。

上月14日環保局就已經要求台水公司上月底清除，但台水公司充耳不聞，如今民眾陳情後，環保局告發最高6千罰鍰。但開罰是最後手段，預防才能解決根本之道，監視器及防護網的根本解決辦法遲未實施，「治標不治本」仍難嚇阻不肖業者及民眾。

攸關民眾用水的鳶山堰，垃圾隨手一丟就沉入水中，如同棘手問題石沉大海，如今公家機關互踢皮球，更是凸顯官僚體系下的麻木不仁。

廢棄物 監視器

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