垃圾又入侵鳶山堰 水源恐遭汙染

新北市鳶山攔河堰原水區供應新北10行政區210萬人口用水，去年3月不肖業者在此偷倒廢棄物，最近又有許多營建廢棄物等各種垃圾，水源恐遭重金屬汙染。台水公司及水利署河川局互指部分河川邊坡路段是對方權責，將辦現勘分工。新北環保局則指出，可以協助該地代做監視器及護網，但經費仍需兩單位協調負擔。

鳶山堰由台灣自來水公司第12區管理處管理，坐落於大漢溪中游，位於新北市三峽及鶯歌交界、三峽鳶山西側，為石門水庫後池堰下游19公里處，有效容量490萬立方公尺、集水面積869.4平方公里，主要功能為攔蓄石門水庫放流水後，送至板新給水廠加以處理利用，目前供應新北市板橋、新莊、土樹三鶯等行政區用水。

新北三峽與桃園交界的鳶山堰原水站（圖），去年3月遭偷倒營建廢棄物，近來偷丟垃圾亂象又出現。記者季相儒／攝影

不過此重要的民生水源保護區，由於一旁就是三峽通往桃園大溪的產業道路，道路地勢距離與水面約僅兩、三公尺，不少不肖業者經常趁著夜深人靜偷倒垃圾，垃圾順著邊坡直接倒入水中汙染水源，去年3月新北市議員林金結邀相關單位現勘，台水也表示將加強巡查。

近來又有民眾發現垃圾出現在原水區，批水面下垃圾不知已經堆積多少，直接造成人民用水隱憂，原水區的保護都這麼隨便，政府不值得信任。記者昨實地勘察，民眾陳情的垃圾依然在原地，周邊還有許多營建廢棄物、排氣管及數枚車用電瓶。

立委吳琪銘表示，水源保護區內惡意傾倒垃圾不僅破壞水域，更威脅市民飲水安全，要求政府嚴懲傾倒垃圾民眾，相關單位也應加強水源保護區環境維護。林金結則表示，此曾與台水公司協調加裝監視器及防護網防止民眾偷倒，但不懂台水公司為何行政效率這麼差還沒裝上。

台水12區管理處表示，去年經民眾反映後，在部分區域已設置圍籬避免民眾亂丟垃圾，上游部分則可能屬於第十河川局管理範圍。第十河川局則說，鳶山堰水庫屬於台水公司管理範圍，遭民眾亂丟垃圾的地點需要進行現勘，才能釐清權責單位。

環保局說，今年起與第四台業者合作於各大水汙染熱點，廣設監視器，除有即時雲端備份防盜防破壞，亦導入AI辨識水色功能，台水公司至今未做監視器及護網，環保局可以協助代做，但由於土地管理機關為台水公司或河川局，因此施工經費仍需與兩單位協調負擔。