網紅違建爆關說 北市府：將拆除

鏡週刊昨報導，擁18萬粉絲的網紅蓓蓓（李雅蓓）改建50年透天厝有違建嫌疑，找來民眾黨北市議員黃瀞瑩、前議員潘懷宗等人關說北市府，兩人昨都否認。北市府回應，今年未有民代要求暫緩拆除，經7月13日違建爭議委員審議結果，應於公告日7月24日後2個月內配合拆除，否則9月25日起由建管處執行拆除。

人在歐洲參訪的黃瀞瑩指出，鏡週刊以爆料人片面之詞形塑報導內容，通篇以含糊、抹黑穿鑿附會，惡意扭曲行為，實屬有心操作，回國後將立即進行法律追訴程序，以正視聽，捍衛清白。

潘懷宗表示，他這輩子並不認識蓓蓓，當時跟他陳情的是一位設計師，當時並沒開協調會，因潘發現此案非常離譜，有跟對方說「只能自行拆掉」，並跟建管處表達需依法辦理。

台北市建管處回應，該違建於2016年查報在案，因屋主對於查報內容有所爭議，多次委請台北市議會辦理協調會釐清，經釐清後仍應依規定配合改善。

建管處表示，多次發函請屋主自行拆除，屋主仍未配合辦理，訂於今年6月13日強制拆除，今年期間未有民代要求暫緩拆除。該違建所有人於訂期拆除前申請「違建爭議委員」審議，經審議結果，於公告日2個月內配合拆除，否則由建管處拆除。

建管處說，依現行規定，違建所有人於強制拆除前，對於違建認定有爭議時，皆得提「違建爭議委員」審議，並由建管處依決議內容辦理，建管處將絕對貫徹執行違建拆除的決心，以維護建築物公共安全。