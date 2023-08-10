二殯電子輓聯預算遭刪 綠白互槓

北市前市長柯文哲任內刪殯葬處二殯二期工程的電子輓聯系統預算，民進黨議員批，二期試營運在即，蔣市府被迫動支二備金，批柯「省錢省瘋了」，大酸「北流爛帳」翻版。民眾黨議員反擊，柯任內推動電子輓聯，不可能單條刪除。殯葬處說，因資訊計畫預算有限無法容納該案，透過二備金，以免各界無法贈電子輓聯。

主計處公布「112年度台北市總預算第二預備金動支及執行情形」，殯葬處申請一筆387.5萬元，用來支應「112年度第二殯儀館電子輓聯系統擴充建置案」。

民進黨議員林延鳳指出，二殯二期工程預算於柯任內追加2.6億元，總經費高達19.1億元，殯葬處已大量追加工程款，在無法容納「電子輓聯系統擴充」下，只能另編資訊預算，支應電子輓聯387.5萬元經費。

她說，殯葬處去年向市府提報「資訊計畫先期審查」爭取預算，卻被認定是「一般電子看板」而被排至後次序刪除，殯葬處曾於去年7月7日提出申復仍遭駁回，並經市府確認為正式預算提案，導致蔣市府今年需動用二備金。

民眾黨議員林珍羽指出，柯文哲任內推動電子輓聯行之有年，更不可能由府級預算審查時單條刪除該筆預算，林延鳳的質疑根本是亂兜、完全不合邏輯，這跟柯文哲有什麼關係？各界現在狂打民進黨前瞻計畫補助款，綠營就頻搞二備金議題，企圖掩蓋前瞻風波。

殯葬處說，112年資訊概算內編列設置電子輓聯系統經費，經市府資訊計畫相關經費審查小組審議結果，因資訊計畫預算有限無法容納該案；今年依北市府動二備金流程，申請預備金建置電子輓聯，以免各界人士無法致贈電子輓聯。二殯二期大樓即將完工及試營運，新設17間禮廳均會比照目前禮廳設置電子輓聯系統。

殯葬處長張世昌說，二殯興建工程、電子輓聯系統的預算類別不同，後者屬於資訊類別預算，市府刪列該筆預算是受整體資訊預算額度有限所致，殯葬處尊重資訊局專業判斷。

資訊局說，今年審核預算一項新作法，是根據各機關的資通安全責任等級來優先分配預算，若機關局處將一些重要資訊系統列在A、B級等高等級者，會在資訊預算上得到優先經費支持，希望將錢花在刀口上。