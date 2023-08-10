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參與消防培力 新北女孩體驗救人不分男女

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北市社會局攜手消防局、財團法人環宇國際文化教育基金會，帶領12歲至18歲青少女體驗消防工作內容。圖／新北市社會局提供
新北市社會局攜手消防局、財團法人環宇國際文化教育基金會，帶領12歲至18歲青少女體驗消防工作內容。圖／新北市社會局提供

新北市消防局外勤女性消防人員有139人，占整體7%，若加上內勤，女性比率達11.29%，消防工作內容沒有男女之分，消防局持續培訓女性救助教官，新北第一位赴日參與救助技術的資深消防訓練女教官周美秀昨現身分享經驗，帶領12至18歲青少女體驗消防工作甘苦，讓人看見女性消防員勇敢、細膩一面。

社會局開辦新北女孩培力計畫「點燃你的勇氣」，昨在新北市消防局登場，消防局教官沈羿醇帶領學員參訪救災救護中心，她說，新北市進案通報量一天多達3千通，經快速分案分流，平均每天救護案有600件，新北市在受案後20秒內會完成派遣，新北市OHCA（到院前心肺功能停止）救活率有11.43%，每一趟救護都是和時間賽跑，救護人員工作挑戰大。

參與培力課程的女孩小欣說，演練讓人震撼，消防人員在第一線救人展現無比勇氣，演練讓人震撼，也學到很多。

社會局兒童少年福利科長劉倩如表示，聯合國2013年訂10月11日為「國際女童日」，新北市也同時訂為「新北女孩日」，每年從文化、教育、體育等不同領域，與民間團體辦性別培力營隊，今年攜手消防局、財團法人環宇國際文化教育基金會，主軸是提升性別意識。

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