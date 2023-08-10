3年僅收45萬 空軍三重一村 9月開幕盼人流

新北市眷村文化園區空軍三重一村耗資1.5億修復，活化過程一波三折。審計處報告指出，因營運移轉前置作業、招商進度延遲，期程延宕近4年，營運入不敷出。文化局說，原規畫全村營運移轉（OT）但兩度流標，改部分自營、部分OT，自營部分已標出8間，OT部分預計9月開幕，可望吸引人潮回流。

空軍三重一村是日治時期構築的防砲陣地，是北台灣少數全村保留的眷村聚落。中央與地方先後投入1.5億經費修復。

審計處報告指出，原採全區營運移轉（OT），民間廠商進駐、營運管理，管理經費由廠商自籌。因進度遲延，部分改由文化局自營，去年8月才完成招商，較原規畫延宕4年；2020至2022年8月底，全區每年場地租借、飲料販賣機租金收入45萬餘元，每年管理維護、推廣活動費高達4815萬，收入不到支出的1成。

文化局說明，2019年規畫全村OT委外營運，受疫情影響及招標限制連2次流標，財政部2021年介入輔導，最後放棄全村OT，改採園內500多坪自營，園外2千多坪OT委外，現已標出8間眷舍，昨日再開放15間眷舍，適合前店後場的經營模式或創作工作室，坪數18至52坪，月租金5100至1萬4200元，租期3年。

毛毛蟲文創執行長張凱童說，公司是協助插畫家做角色經紀，去年租下2層樓眷舍空間，預計搭配9月園區整體開幕。委外部分由時藝多媒體傳播公司得標，該公司同時為大稻埕貨櫃市集經營者，總監王華瑋指出，今年4月點交後，陸續找藝術家、商家進駐，三重一村鄰近忠孝碼頭，計畫推出套裝行程，遊客可從大稻埕碼頭搭渡輪到忠孝碼頭，來三重一村吃飯、逛展、看表演。

市議員李倩萍說，原本期待空軍三重一村像台北迪化街、大稻埕，翻轉成文青商業區，帶動三重天台一帶經濟發展，但原有住戶成立的新北市眷村文化協會主張眷村別過度商業化，文化局折衷保留劇場、展覽空間、藝術家駐村，反而讓三重一村定位不明。

市議員彭佳芸則表示，當初文化局僅打算保留3成的空間推廣眷村文化，缺乏全區規畫，便宜行事切割分區委外，建議重新檢討委外規畫。