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新北女消防員占7％ 新北首位赴日參與救助技術是女教官
新北市消防局去年外勤女性消防人員139人，約占整體比率7%，若加上內勤，女性比率已達11.29%，消防工作內容沒有男女之分，消防局持續培訓女性救助教官，讓女性消防員在工作上能更無後顧之憂。今天也由新北第一位赴日參與救助技術的資深消防訓練女教官周美秀分享經驗，帶領12歲到18歲青少女體驗消防工作內容。
周美秀表示，外勤女性消防人員有139人，加上內勤人員，女性比例已高達11.29%，顯見消防工作不分男女皆能勝任，消防局持續培訓女性救助教官。她帶領新北女孩一起體驗消防工作內容，包含快速著裝、救援準備等，讓女孩感受女性外勤消防人員在職場上如何克服困難，成為新北重要消防女力的心路歷程，突破性別框架。
另外，消防局119救災救護中心教官沈羿醇也帶領大家參觀中心，她表示，新北市進案通報量一天就高達3千通，經快速分案分流，平均一天的救護案件高達600件，新北市在受案後20秒內就會完成派遣，目前新北市OHCA的救活率已高達11.43%。
參與培力課程的小欣（化名）表示，看了消防局的演練，覺得消防人員救人不分男女，真的學到很多。
社會局兒童少年福利科長劉倩如表示，聯合國2013年訂10月11日為「國際女童日」，新北市也同時訂為「新北女孩日」，每年分別從文化、教育、體育等不同層面發展，藉由與民間團體舉辦性別培力營隊、街頭宣導及成果分享等，今年攜手消防局、財團法人環宇國際文化教育基金會，主軸是提升性別意識。
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