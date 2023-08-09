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汐止康誥坑溪岸淘空補強中 近期可完工里民安心

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止康誥坑溪補強鞏固工程已經在進行中，預計再一個禮拜就能完工。 圖／觀天下有線電視提供
汐止康誥坑溪補強鞏固工程已經在進行中，預計再一個禮拜就能完工。 圖／觀天下有線電視提供

汐止康誥坑溪在中下游的地方，經過長期的颱風大雨沖刷，溪岸出現淘空的狀況，讓鄰近的住戶都很擔心，所以，在新北市議員周雅玲辦理會勘爭取下，補強鞏固工程已經在進行中，預計再一個禮拜就能完工。

居民說，康誥坑溪生態很好，但是，只要下大雨，溪水量大增，不斷沖刷下護岸都有淘空情況，再加上溪床落差大，沖刷嚴重地基淘空，很感謝里長還有民意代表的協助，這陣子大型怪手機具人員都已經進場施工，補強鞏固，讓居民都有一個安全的保障。

白雲里長陳俊地表示，中下游段的康誥坑溪地基、駁坎淘空，影響兩邊住戶的安全，很感謝議員周雅玲會同市府農業局協助會勘改善，去年因為颱風施工一半沒有完成，今年在颱風季節希望趕快補強完成，這項工程也預計再一個禮拜就能完工。

用大小石頭堆砌，減少高低落差造成的大水沖刷，值得一提的是，施作的石頭都是就地取材，用的都是原本康誥坑溪從上游沖下來堆積的石頭，現場施工人員用怪手挑選適合的石頭慢慢堆砌，之後會在上頭會再鋪一層水泥加強鞏固，看到期盼好久的溪流整治終於在做，里民都說安心多了。

汐止

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