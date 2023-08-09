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等公車日曬雨淋很困擾 汐止長安里年底設候車亭

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪現場會勘長安里公車站，預定今年底能夠增設候車亭。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪現場會勘長安里公車站，預定今年底能夠增設候車亭。 圖／觀天下有線電視提供

汐止多雨，不過，一直以來位在大同路三段的長安里公車站，因為沒有候車亭，里民都得冒雨等車，里長說，下大雨就淋的整身濕，太陽一大又要曝曬，所以，今（9）日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，討論增設公車候車亭，預定今年底能夠增設候車亭。

長安里長楊清風說，隨著疫情結束後，里內有物流公司、生技公司、再加上原有的五堵海關、以及汐止郵局都遷移來，在這邊出入的人多，也考量到搭公車的民眾沒有遮風避雨的地方，相當困擾，很感謝新北市議員張錦豪辦理會勘協助改善，希望在今年底能夠增設候車亭。

新北市議員張錦豪表示，在大同路三段大概148號左右的長安里公車站，因為長期以來搭公車的民眾都缺少一個遮風避雨的地方，所以，今天找了市府交通局、公所現場會勘，希望將用地權屬先做確認，希望在新北市政府土地上施作候車亭，預計在今年底前會完成，並且智慧看板導入，讓民眾有一個舒適安全的搭車環境。

張錦豪 汐止 公車

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