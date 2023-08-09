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新北動物行動醫療站到貢寮 造福偏鄉毛寶貝獲好評

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
新北市政府動物行動醫療站駐點服務到貢寮區，造福不少偏鄉毛寶貝們。 圖／觀天下有線電視提供
新北市政府動物行動醫療站駐點服務到貢寮區，造福不少偏鄉毛寶貝們。 圖／觀天下有線電視提供

維護醫療資源匱乏地區毛寶貝健康，新北市政府動保處持續進行動物行動醫療站駐點服務，獸醫師每月2次前往駐點看診，包含疫苗接種、簡易手術、慢性病治療、照顧諮詢等，深獲當地好評，貢寮區因為沒有任何動物診所，所以動物行動醫療站就顯得格外重要，造福不少偏鄉毛寶貝們。

貢寮地區沒有動物醫療院所，所以一旦家中動物需要看獸醫，就得舟車勞頓到其他區去，費用也不便宜，而自從有了新北市動物行動醫療站每個月兩次的駐點服務，讓貢寮地區的毛寶貝們受益良多，有傳染病快篩、犬貓體內外驅蟲藥、紗布及繃帶等醫療用品，增加更多機動性，以提供寵物所需的狂犬病疫苗注射、一般門診、除蚤驅蟲等醫療服務。

民眾趙小姐表示，因所在地沒有動物醫院，寵物生病或有看診需求時，常需大費周章至他區就醫，不僅耗時，動物就醫也非常不方便，現在有動物醫療站定期駐點服務，真的方便許多，費用也比一般動物診所平價許多。

駐點獸醫師張銘娟表示，投入行動醫療服務，讓更多動物得到醫療照護，讓飼主不再將帶毛寶貝去看病視為畏途，鼓勵民眾定期為寵物健康檢查、疫苗注射、除蚤驅蟲，了解毛寶貝健康，若有疾病能夠早期發現並早期治療，建立毛寶貝家庭醫師的觀念。

獸醫師 貢寮

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