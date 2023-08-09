民進黨質疑柯文哲任內刪電子輓聯預算 林珍羽反批亂兜不合邏輯
民進黨北市議員林延鳳今批前市長柯文哲「省錢省瘋了」，任內最後一年，竟刪殯葬處二殯二期工程的電子輓聯系統預算，搞得蔣市府必須動支二備金解決。民眾黨議員林珍羽反批亂兜，柯任內推動電子輓聯，不可能由府級預算審查時單條刪除該預算，批林質疑根本是亂兜，更酸各界狂打民進黨前瞻計畫補助款，綠營頻搞二備金議題掩蓋風波。
林珍羽說，電子輓聯是二殯新大樓的標配，本來就該有預算編列，殯葬處應說明主計處匡列額度是否不足，或是因今年追加工程預算才自行排擠電子輓聯系統預算？
林珍羽指出，柯文哲任內推動電子輓聯行之有年，更不可能由府級預算審查時單條刪除該筆預算，批林延鳳的質疑根本是亂兜、完全不合邏輯，這跟柯文哲有什麼關係？各界現在狂打民進黨前瞻計畫補助款，綠營就頻搞二備金議題，企圖掩蓋前瞻風波。
殯葬處長張世昌回應，二殯興建工程、電子輓聯系統的預算類別不同，後者屬於資訊類別預算，包含電子輓聯系統軟體優化及購買電腦主機，而市府刪列該筆387.5萬元預算，是受整體資訊預算額度有限所致。
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