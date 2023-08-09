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民進黨質疑柯文哲任內刪電子輓聯預算 林珍羽反批亂兜不合邏輯

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議員林延鳳今批前市長柯文哲任內刪二殯二期電子輓聯預算，強迫蔣市府今年動用二備金買單。圖／殯葬處提供
北市議員林延鳳今批前市長柯文哲任內刪二殯二期電子輓聯預算，強迫蔣市府今年動用二備金買單。圖／殯葬處提供

民進黨北市議員林延鳳今批前市長柯文哲「省錢省瘋了」，任內最後一年，竟刪殯葬處二殯二期工程的電子輓聯系統預算，搞得蔣市府必須動支二備金解決。民眾黨議員林珍羽反批亂兜，柯任內推動電子輓聯，不可能由府級預算審查時單條刪除該預算，批林質疑根本是亂兜，更酸各界狂打民進黨前瞻計畫補助款，綠營頻搞二備金議題掩蓋風波。

林珍羽說，電子輓聯是二殯新大樓的標配，本來就該有預算編列，殯葬處應說明主計處匡列額度是否不足，或是因今年追加工程預算才自行排擠電子輓聯系統預算？

林珍羽指出，柯文哲任內推動電子輓聯行之有年，更不可能由府級預算審查時單條刪除該筆預算，批林延鳳的質疑根本是亂兜、完全不合邏輯，這跟柯文哲有什麼關係？各界現在狂打民進黨前瞻計畫補助款，綠營就頻搞二備金議題，企圖掩蓋前瞻風波。

殯葬處長張世昌回應，二殯興建工程、電子輓聯系統的預算類別不同，後者屬於資訊類別預算，包含電子輓聯系統軟體優化及購買電腦主機，而市府刪列該筆387.5萬元預算，是受整體資訊預算額度有限所致。

台北市議員林珍羽指出，未來一殯遷走，她希望市府將腹地推廣成全齡化照護基地，將長照、日照、托嬰、托老全部納入，還可發展成青年基地，成為台北生活的小縮影。記者林俊良／攝影
台北市議員林珍羽指出，未來一殯遷走，她希望市府將腹地推廣成全齡化照護基地，將長照、日照、托嬰、托老全部納入，還可發展成青年基地，成為台北生活的小縮影。記者林俊良／攝影

柯文哲 林珍羽 民進黨 民眾黨

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