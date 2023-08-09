日新國小學童藝術牆不拆了 與北捷達成共識「附屬設施要優化」

北捷近期為進行捷運中山站與台北車站間的線形公園改善作業，打算將公園內日新國小學童集體創作的公共藝術作品「兒童的繽紛世界」拆除，引發校友發起連署反彈，上月公共藝術審議會暫時擋下此計畫，要求北捷加強溝通，文化局昨天再邀集各方代表討論，會中雙方達成共識，牆面將完整保留，但附屬設施需進行拆除或優化。

據了解，「兒童的繽紛世界」藝術牆是1995年當年日新國小80位校友，參加捷運局「兒童的繽紛世界」馬賽克拼貼創作公共藝術，是全國最早與民共創公共藝術，坐落於捷運中山站與台北車站間的線形公園，不過由於近期北捷整修此線形公園有意拆除，引起日新校友發起聯署搶救。

台北市公共藝術審議委員會在7月曾召開會議討論此案，最後決議不予通過北捷拆除計畫，要求加強與在地民意溝通，並修正優化計畫後，下次送審討論，昨天文化局再度邀集各方代表討論後續規劃，歷經2個多小時協商，會後局長蔡詩萍轉述，「雙方取得很好的結果」。

蔡詩萍說明，目前雙方取得共識就是牆面完整保留，但南側下凹式廣場要做綠化處理避免積水，北側磨石子溜滑梯結構也將暫時保留，但因有安全上疑慮不提供遊玩使用，可能僅供觀賞，也會看要設計手法阻擋民眾使用。

另外，仿木石樁拆除後，馬賽克牆面會出現一部分空白，蔡詩萍說，會讓現在就讀日新國小的同學二創，讓世代產生連結，會在請北捷、設計方按共識內容重新提出規畫圖，9月再開一次審議會討論。

校友代表劉先生說，會議中各方也都把彼此想法拿出來做討論，當地有些居民會有擔心排水、行人通行疑慮，也依依檢視這些疑點，最後北捷也同意保留完整牆面，因此願意退一步讓相關單位針對問題進行優化改善。