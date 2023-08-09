蛋黃中心忠孝SOGO旁公辦都更動工 蔣萬安：TOD指標

台北市長蔣萬安積極推動公辦都更，目前北市住都中心擔任公辦都更實施者共22案，已10案招商成功、3案完工、興建中4案，估引進民間投資突870億元。其中位於台北市中心「蛋黃中蛋黃」的「忠孝懷生公辦都更案」今動土。

市長蔣萬安表示，這處公辦都更經歷疫情營造成本漲了50%，不過經歷考驗後動工，未來將規畫為地上27層樓大樓，二樓也會有連通道與捷運連通，此處規畫概念也是TOD指標案件，預計2027年完工。

蔣萬安今天出席忠孝懷生公辦都更動土典禮，蔣萬安表示，這處公辦都更一路走來非常不容易，不過這處都更案地點位於台北市精華中的精華，不僅近東區商圈、百貨公司林立，未來周邊商圈廊帶串連後會是台北市相當重要的指標區域。

蔣也透露，這處公辦都更經歷疫情，營造成本漲了50%，今天開始動工，將規畫為地上27層樓的大樓，二樓將有連通道與文湖線捷運連通，新增捷運出入口設施，打造空間綠洲連通捷運忠孝復興站體，重新引導捷運通行人流，創造更舒適的人行環境。

北市住都中心表示，本案位於大安區忠孝東路三段、復興南路一段交叉口，近捷運忠孝復興站，北市住都中心是透過招商方式，由住都中心與富邦建設公司於107年12月簽訂投資契約，111年5月事業權利計畫核定、10月4日取得建照，全案將採住商複合型開發及密集城市的新城市規畫理念設計，興建一棟地下5層、地上27層的住商複合大樓，一樓規畫為商業店面、及星光水廣場開放空間，延續忠孝東路商圈氛圍，2至15樓為一般事務所、16至26樓為精品住宅，27樓為管委會使用空間。

並且本案建築設計規畫取得綠建築鑽石級、智慧建築銀級及耐震標章，建築立面垂直綠化將玻璃帷幕結合綠色皮層，兼顧節能及視野。