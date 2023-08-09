被指沙崙科技城漏水 南市府嗆徐巧芯：莫為救選情汙名化
台北市議員徐巧芯今指台南沙崙綠能科技城投入龐大前瞻經費，結果D棟的停車場漏水，問「黃偉哲、王定宇，你們還要繼續拍手叫好嗎？」。台南市府副發言人林唯莉回應，國民黨選情告急，母雞拖累小雞，焦慮可以理解，但不要為了救選情，一再傷害台南、汙名化台南。
徐巧芯在臉書說，台南沙崙綠能科技城投入前瞻計畫43億，但工程品質卻是D棟的停車場漏水，今天漏水還算小的，如果雨下大，更會直接流到1樓。並指62公頃土地，只有1400個員工，難道不是空城嗎？
林唯莉指徐巧芯一再指控沙崙智慧綠能科學城是空城的說法，不但凸顯徐對台南的無知與陌生，更中傷了在科學城進駐的廠商與研發人員。她指科學城內目前已進駐28家廠商，超過9成進駐率，近千名研發人員，共同投入綠能技術的研發，應該多支持鼓勵。另沙崙周邊現在有大會展中心、日系大型生活購物商場、台糖興建的循環宅，沙崙會愈來愈好、發展指日可待。
林唯莉說，國民黨選情告急，母雞拖累小雞，焦慮可以理解。但不要為了救援自己的選情，一再傷害台南、汙名化台南。「拉高仇恨值可能增加點閱率，但沒辦法提升個人的素養及民主的素養。」
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