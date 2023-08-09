影／深綠區里長市政會議相挺 以「四句聯」鼓勵侯友宜
國民黨總統參選人侯友宜近期選情頻受關注，今市政會議上有里長在侯友宜主持到一半時，突然舉手希望能發言，並以台語「四句聯」鼓勵侯友宜，表示侯願意承擔，大家都會幫忙，「以民為天都唔驚，承擔責任一定贏」，相信會贏得最終勝利。
侯友宜今主持市政會議，會前有多達七個局獻獎，並為「內政部111年度社區治安營造工作評鑑」優質治安社區頒獎，相關獎項多達16位里長。侯於頒獎後說明時，新北市蘆洲區水湳里長吳松標突然舉手要發言，並以台語「四句聯」鼓勵侯友宜。
吳松標會後受訪表示，看到侯友宜這陣子很辛苦，自己臨時起意利用領獎的機會給侯鼓勵，這也是表達新北里長們挺侯的心聲，內容主要是說侯肩膀上有重擔，但國家有苦都有侯擔，大家也會一起幫忙承擔，不怕風雨及困難都會幫忙，「以民為天都唔驚，承擔責任一定贏」，相信會贏得最後勝利。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言