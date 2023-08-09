影／深綠區里長市政會議相挺 以「四句聯」鼓勵侯友宜

國民黨總統參選人侯友宜近期選情頻受關注，今市政會議上有里長在侯友宜主持到一半時，突然舉手希望能發言，並以台語「四句聯」鼓勵侯友宜，表示侯願意承擔，大家都會幫忙，「以民為天都唔驚，承擔責任一定贏」，相信會贏得最終勝利。

侯友宜今主持市政會議，會前有多達七個局獻獎，並為「內政部111年度社區治安營造工作評鑑」優質治安社區頒獎，相關獎項多達16位里長。侯於頒獎後說明時，新北市蘆洲區水湳里長吳松標突然舉手要發言，並以台語「四句聯」鼓勵侯友宜。