快訊

恐怖！AI聽「鍵盤敲擊聲」能偷走你的密碼⋯準確率逾9成 專家曝3解方

林襄男友帥暖超圈粉！馬傑森飲水思源回饋幫助小朋友 是「說到做到的好男人」

台中女奔嘉義會網友 慘遭男藉口「我家辦喪事」丟包公園

影／深綠區里長市政會議相挺 以「四句聯」鼓勵侯友宜

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市政會議上，新北市蘆洲區水湳里長吳松標突然舉手要發言。記者李成蔭／攝影
新北市政會議上，新北市蘆洲區水湳里長吳松標突然舉手要發言。記者李成蔭／攝影

國民黨總統參選人侯友宜近期選情頻受關注，今市政會議上有里長在侯友宜主持到一半時，突然舉手希望能發言，並以台語「四句聯」鼓勵侯友宜，表示侯願意承擔，大家都會幫忙，「以民為天都唔驚，承擔責任一定贏」，相信會贏得最終勝利。

侯友宜今主持市政會議，會前有多達七個局獻獎，並為「內政部111年度社區治安營造工作評鑑」優質治安社區頒獎，相關獎項多達16位里長。侯於頒獎後說明時，新北市蘆洲區水湳里長吳松標突然舉手要發言，並以台語「四句聯」鼓勵侯友宜。

吳松標會後受訪表示，看到侯友宜這陣子很辛苦，自己臨時起意利用領獎的機會給侯鼓勵，這也是表達新北里長們挺侯的心聲，內容主要是說侯肩膀上有重擔，但國家有苦都有侯擔，大家也會一起幫忙承擔，不怕風雨及困難都會幫忙，「以民為天都唔驚，承擔責任一定贏」，相信會贏得最後勝利。

新北市政會議上，新北市蘆洲區水湳里長吳松標突然舉手要發言，發言後並比讚。記者李成蔭／攝影
新北市政會議上，新北市蘆洲區水湳里長吳松標突然舉手要發言，發言後並比讚。記者李成蔭／攝影
新北今日召開市政會議，市長侯友宜主持。記者李成蔭／攝影
新北今日召開市政會議，市長侯友宜主持。記者李成蔭／攝影

侯友宜 2024總統選舉

延伸閱讀

影／侯友宜乾淨能源政策 安全的核電是手段

侯友宜推2050能源配比 再生57%、核電18%、碳中和25%

侯友宜主張安全重啟核四 綠議員：自打臉也打市民巴掌

侯友宜拋重啟核四 前廠長估只要花這筆錢

相關新聞

爆柯文哲刪二殯預算逼蔣萬安買單 林延鳳酸省錢省瘋了

台北市前市長柯文哲任內二備金議題延燒，民進黨北市議員林延鳳今批柯「省錢省瘋了」，任內最後一年竟將殯葬處二殯二期工程的電子...

柯刪電子輓聯預算逼蔣萬安動二備金？ 北市府說明曝原因

北市前市長柯文哲任內二備金議題延燒，民進黨北市議員林延鳳今批柯「省錢省瘋了」，任內最後一年竟將殯葬處二殯二期工程的電子輓...

黃瀞瑩遭爆幫網紅違建關說 北市府：今年沒民代要求緩拆

擁有18萬粉絲的網紅蓓蓓（李雅蓓），遭媒體爆料改建50年透天厝有違建嫌疑，7年間曾找來多位民代介入協調，更點名民眾黨北市...

影／深綠區里長市政會議相挺 以「四句聯」鼓勵侯友宜

國民黨總統參選人侯友宜近期選情頻受關注，今市政會議上有里長在侯友宜主持到一半時，突然舉手希望能發言，並以台語「四句聯」鼓...

空軍三重一村年收僅45萬 新北：OT委外9月開幕人潮回流

新北市眷村文化園區空軍三重一村耗資1.5億修復，但活化再利用不順利。審計處報告指出，因營運移轉前置作業、招商進度延遲，期...

曝三寶爸最深體會 蔣萬安問「你今天量了嗎？」網敲碗問腰圍

今天是89腰圍日，台北市長蔣萬安今天在臉書問「你今天量腰圍了嗎？」自曝成為三寶爸之後，更能體會「健康無價」的意義，擁有健...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦