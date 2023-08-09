北捷、校友各退一步「兒童的繽紛世界」牆面不拆了

台北捷運公司為改造環境，擬拆除近30年前國小學童共同創作的公共藝術「兒童的繽紛世界」，文化局為此邀集相關單位溝通，達成保留藝術牆面共識，但需綠化或拆除附屬設施。

馬賽克拼貼作品「兒童的繽紛世界」民國84年由台北市日新國小80名學生共同設計並製作，被視為台灣公共藝術濫觴。

台北捷運公司正在進行周遭線形公園改造工程，打算拆除這件作品，當初參與創作的校友發起連署搶救，促成台北市公共藝術審議會7月退回拆除計畫，要求加強溝通並修正優化計畫再送審。

台北市文化局長蔡詩萍昨天邀集相關單位討論後續規劃，北捷原先提出2種現地保存方案，但都會為了行人通行而拆除部分牆面，連署校友因此強烈反對，北捷則堅守安全立場，協調長達2個小時。

蔡詩萍會後轉述，各方交換了很多意見，最後順利在維護作品及確保休憩空間安全性間取得平衡，「是很好的結果」。

他說，北捷、連署校友代表及當地里長皆同意完整保留藝術牆面，但其餘附屬設施優化，包含南側下凹式廣場綠化處理以避免積水、北側磨石子溜滑梯透過設計手法阻擋民眾使用、仿木石樁拆除後邀請日新國小學童創作空白牆面等。

蔡詩萍指出，下次公共藝術審議會預計9月舉辦，將請北捷先根據此次會議結論提出新的設計方案及設計圖，若連署校友及里長等皆認可，再重新送審。

發起連署的日新國小校友劉先生表示，「兒童的繽紛世界」不只是件藝術作品，更是眾多校友與地方居民的共同記憶，難以被分割或部分拆除，但安全性、行人通行疑慮等問題仍須解決，因此願意與北捷各退一步。

在地建泰里里長陳鵬程說，這道牆因為近30年來缺乏更新及維護，逐漸變成嫌惡設施並被部分里民詬病，但樂見各方互相尊重，達成優化設施且延續記憶的雙贏結果。