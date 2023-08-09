柯刪電子輓聯預算逼蔣萬安動二備金？ 北市府說明曝原因

北市前市長柯文哲任內二備金議題延燒，民進黨北市議員林延鳳今批柯「省錢省瘋了」，任內最後一年竟將殯葬處二殯二期工程的電子輓聯系統預算刪除，搞得蔣市府必須動支二備金解決。北市殯葬管理處回應，尊重市府資訊預算審核的專業判斷；資訊局說，審核113年預算採新作法，依各機關資通安全責任等級優先分配預算，將錢花在刀口上。

殯葬處表示，第二殯儀館二期大樓即將完工及試營運，殯葬處為提供優質、環保的治喪服務，二期大樓新設17間禮廳均會比照目前禮廳設置電子輓聯系統。

殯葬處說，112年資訊概算內編列設置電子輓聯系統經費，經市府資訊計畫相關經費審查小組審議結果，因資訊計畫預算有限無法容納該案。為避免社會各界人士、民意代表或親友無法致贈電子輓聯情形，殯葬管理處今年依北市府動二備金流程，申請預備金建置電子輓聯。

至於二殯二期工程追加預算，殯葬處指出，因受地質變異、疫情及物價上漲等因素影響，柯前市府任內追加總工程費約2.6億元，依規定程序函送市議會審議通過。

殯葬處強調，均依預算法規及府內規定辦理，所有費用均為公務預算，市府資訊預算審核有一定行政程序，府內各機關爭取預算自屬其權責，而負責審核局處依其專業而為專業判斷，殯葬處都尊重。

資訊局說明，今年度審核113年預算時，已經採取精進作法，其中一項新作法是根據各機關的資通安全責任等級來優先分配預算，若機關局處將一些重要資訊系統列在A、B級等高等級者，會在資訊預算上得到優先經費支持，希望能以更精進的方式，將錢花在刀口上。