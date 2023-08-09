空軍三重一村年收僅45萬 新北：OT委外9月開幕人潮回流

新北市眷村文化園區空軍三重一村耗資1.5億修復，但活化再利用不順利。審計處報告指出，因營運移轉前置作業、招商進度延遲，期程延宕近4年，這幾年收入不到支出的1成，入不敷出。文化局說，因原規畫全村營運移轉（OT）但兩度流標，改部分自營、部分OT，自營部分已標出8間，OT部分則預計9月開幕，人潮回流。

空軍三重一村是日治時期構築的防砲陣地，是北台灣少數全村保留的眷村聚落。中央與地方先後投入1.5億經費修復。不過審計處報告指出，原規畫採全區營運移轉（OT）遴選民間廠商，廠商進駐並負責營運管理，每年營運管理經費由廠商自籌，但進度遲延，最後拆分部分由文化局自營，調整招商條件，去年8月才完成招商，較原規畫延宕4年。

報告指出，由於去年8月才完成招商，2020至2022年8月底，全區每年僅場地租借、飲料販賣機租金收入，共45萬餘元，而每年管理維護、推廣活動費卻高達4815萬，年收入連年支出1成都不到，超支費用由市民埋單。

文化局指出，2019年規畫全村OT委外營運，但疫情影響及招標限制連2次流標，後續財政部2021年介入輔導，最後放棄全村OT規畫，改採園內500多坪自營，園外2千多坪OT委外，現已標出8間眷舍，委外部分由時藝多媒體傳播公司得標，該公司同時為大稻埕貨櫃市集經營者。

文化局說，今年再開放同安東街及靠近光興公園15眷舍，空間屬狹長型的二、三層樓建物，適合前店後場的經營模式或創作工作室，坪數自18至52坪不等，每月5100至1萬4200不等，3年租期，符合續約條件者可續約一次2年，即日起招摽至9月7日止，盼由生活、設計、藝術或建築類的職人或商家標租。