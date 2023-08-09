該往哪走？北捷信義安和站兩個出口皆標示「通安街、通化街」 民眾看完霧煞煞

捷運站裡設置出口看板資訊，無非就是要告訴乘客每個出口能夠抵達的地方有哪些，替乘客指引明確方向。北捷淡水信義線的信義安和站，3號和4號出口都分別指示可以抵達「通安街」和「通化街」，讓人看了霧煞煞，不曉得到底該走哪一邊才好。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，只見信義安和站的3號「通安街」出口，底下標註可以前往通化街、文昌家具街、臨江街夜市和天主教玫瑰堂，外加電扶梯圖示；4號「通化街」出口，底下也標註可以前往通安街，並註明要走樓梯，出站後有U-bike站點。不過很多乘客似乎看不懂這樣的出口資訊，就連原PO也問「Why」。

不少人看完笑說「不知道要去哪個，我大概就挑有手扶梯圖示的那個出口，之後出去再說」、「沒錯，所以我去通化街都走通安街出口，因為有手扶梯」、「曾經有一家子外國遊客拉著行李問路，我就指引他們有電扶梯的出口」、「走3號就對了，因為有手扶梯，兩個出口距離十公尺吧」、「條條大路通化街」、「條條大路通安街」。

有網友提醒，兩個出口除了有無手扶梯設施的差異外，「我後來其實有發現，如果在4號出口標示往通化街，容易讓人找不到通化街，因為一出站就背對通化街；反而是3號出口面向通化街，出去直走就會到，不需要動腦筋」、「出口方向問題，這兩個出口剛好被通安街分兩邊，3號出口上來經過通安街直走到通化街，4號出口上來就是通安街」。