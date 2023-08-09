曝三寶爸最深體會 蔣萬安問「你今天量了嗎？」網敲碗問腰圍
今天是89腰圍日，台北市長蔣萬安今天在臉書問「你今天量腰圍了嗎？」自曝成為三寶爸之後，更能體會「健康無價」的意義，擁有健康才可能獲得一切，「今天89量腰日，和我一起成為自己健康的鐵人吧！」
蔣萬安也特別提醒，符合健康鐵人的標準，就是要大家遠離代謝症候群5項風險指標至少3項以上。提醒大家五項風險指標包含：粗腰圍、血壓偏高、血糖偏高、三酸甘油酯偏高、高密度脂蛋白膽固醇偏低，謝謝千禧之愛健康基金會健康基金會的邀請，一起合作宣導代謝症候群防治觀念。
蔣萬安提醒，請記得女性腰圍應小於80公分、而男性腰圍應小於90公分，符合標準可預防高血壓、高血糖和高血脂等慢性疾病。「腰圍八九十， 健康常維持」，落實量腰行動，為健康的未來努力。
蔣萬安臉書貼文一出，底下許多網友秒敲碗留言「想知道市長腰圍.....」，還有網友說「帥市長的腰圍很標準」，更有網友讚蔣萬安是「責任顏值擔當....」。
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