快訊

每天運動和只在週末運動，哪個有益心臟健康？最新研究這麼說

批2025非核家園做不到 侯友宜宣示：2040無煤台灣

反攻大陸夢／蔣中正養病3月軍心渙散 從偷竊到叛逃問題多

爆柯文哲刪二殯預算逼蔣萬安買單 林延鳳酸省錢省瘋了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議員林延鳳今批前市長柯文哲任內刪二殯二期電子輓聯預算，強迫蔣市府今年動用二備金買單。圖／殯葬處提供
北市議員林延鳳今批前市長柯文哲任內刪二殯二期電子輓聯預算，強迫蔣市府今年動用二備金買單。圖／殯葬處提供

北市前市長柯文哲任內二備金議題延燒，民進黨北市議員林延鳳今批柯「省錢省瘋了」，任內最後一年竟將殯葬處二殯二期工程的電子輓聯系統預算刪除，結果9月試營運在即卻無相關預算可支應，搞得蔣市府必須動支二備金解決。她直呼柯市府毫無同理心，連提供喪家服務的錢都要省，根本就是「北流爛帳」的翻版，應向市民致歉。

巿府稍晚回應。

林延鳳指出，北市府主計處公布「112年度台北市總預算第二預備金動支及執行情形」，一筆殯葬處申請費用387.5萬元，用來支應「112年度第二殯儀館電子輓聯系統擴充建置案」。北市電子輓聯政策行之有年，她質疑「二殯二期工程」相關需求早應預料，預算早該編列，為何還得動用二備金？

她經了解發現，殯葬處原有編列預算竟被柯市府刪除，殯葬處回覆是「原有編列概算於新大樓建置電子輓聯，惟因預算額度排擠，故112年度未編列經費預算」。

林延鳳認為，「二殯二期工程」於柯任內追加2.6億元，總經費高達19.1億元，殯葬處已大量追加工程款，在無法容納「電子輓聯系統擴充」下，只能另行編列資訊預算，結果柯市府連這預算都「不給過」，迫使蔣市府今年5月8日動用二備金來替柯收拾善後。

她批，柯文哲「省錢破功」早就不是新聞，「二殯電子輓聯」因他的省錢花招，動到本應備而不用的二備金，直呼是北流爛帳翻版，未來恐排擠其他真無預算支應的市政急需，也要柯文哲應當向市民道歉。

北市議員林延鳳今批前市長柯文哲任內刪二殯二期電子輓聯預算，強迫蔣市府今年動用二備金買單。圖／殯葬處提供
北市議員林延鳳今批前市長柯文哲任內刪二殯二期電子輓聯預算，強迫蔣市府今年動用二備金買單。圖／殯葬處提供

北市 柯文哲 殯儀館 議員 民進黨

延伸閱讀

雙城論壇 蔣萬安將帶隊赴上海

同台蔣萬安曝陳年往事 陳其邁自嘲命苦：市長選3次做6年

城市高峰論壇與蔣萬安交流 陳其邁：相信蔣會解決社子島

麻生太郎會蔣萬安相談甚歡 從老蔣、台日情誼聊到漫畫

相關新聞

爆柯文哲刪二殯預算逼蔣萬安買單 林延鳳酸省錢省瘋了

台北市前市長柯文哲任內二備金議題延燒，民進黨北市議員林延鳳今批柯「省錢省瘋了」，任內最後一年竟將殯葬處二殯二期工程的電子...

曝三寶爸最深體會 蔣萬安問「你今天量了嗎？」網敲碗問腰圍

今天是89腰圍日，台北市長蔣萬安今天在臉書問「你今天量腰圍了嗎？」自曝成為三寶爸之後，更能體會「健康無價」的意義，擁有健...

颱風肆虐新北 北大特區珍貴樹木驚倒塌

新北市境內列管的珍貴樹木達1107棵，每棵都是新北市的寶貴資產，而列管的樹木包括超過離地高度1.3公尺處樹幹直徑達90公...

北市發敬老金 議員質疑配套亂

台北市昨天開放長者持敬老卡靠卡領取重陽敬老金，不過有長輩抱怨，想領現金的敬老金必須先上網登記，根本是「障礙賽」，也有長輩...

包租代管挨批太少 新北：超標逾2成

新北配合內政部推動包租代管第三期計畫，預計媒合1800戶，新北市審計處指出，統計至去年9月底，媒合數量不到一半，且未落實...

泰山製芭比娃娃 曾占全球8成

近期上映的電影「芭比」掀起一股芭比娃娃風潮，新北泰山區美寧工廠是芭比娃娃催生者美泰兒公司「Mattel」在亞洲首批設廠點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦