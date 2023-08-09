爆柯文哲刪二殯預算逼蔣萬安買單 林延鳳酸省錢省瘋了
台北市前市長柯文哲任內二備金議題延燒，民進黨北市議員林延鳳今批柯「省錢省瘋了」，任內最後一年竟將殯葬處二殯二期工程的電子輓聯系統預算刪除，結果9月試營運在即卻無相關預算可支應，搞得蔣市府必須動支二備金解決。她直呼柯市府毫無同理心，連提供喪家服務的錢都要省，根本就是「北流爛帳」的翻版，應向市民致歉。
巿府稍晚回應。
林延鳳指出，北市府主計處公布「112年度台北市總預算第二預備金動支及執行情形」，一筆殯葬處申請費用387.5萬元，用來支應「112年度第二殯儀館電子輓聯系統擴充建置案」。北市電子輓聯政策行之有年，她質疑「二殯二期工程」相關需求早應預料，預算早該編列，為何還得動用二備金？
她經了解發現，殯葬處原有編列預算竟被柯市府刪除，殯葬處回覆是「原有編列概算於新大樓建置電子輓聯，惟因預算額度排擠，故112年度未編列經費預算」。
林延鳳認為，「二殯二期工程」於柯任內追加2.6億元，總經費高達19.1億元，殯葬處已大量追加工程款，在無法容納「電子輓聯系統擴充」下，只能另行編列資訊預算，結果柯市府連這預算都「不給過」，迫使蔣市府今年5月8日動用二備金來替柯收拾善後。
她批，柯文哲「省錢破功」早就不是新聞，「二殯電子輓聯」因他的省錢花招，動到本應備而不用的二備金，直呼是北流爛帳翻版，未來恐排擠其他真無預算支應的市政急需，也要柯文哲應當向市民道歉。
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