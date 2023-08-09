颱風肆虐新北 北大特區珍貴樹木驚倒塌

新北市境內列管的珍貴樹木達1107棵，每棵都是新北市的寶貴資產，而列管的樹木包括超過離地高度1.3公尺處樹幹直徑達90公分以上，或樹齡達50年，卡努颱風日前來襲，新北一棵50年以上的老榕樹因此折腰斷裂，讓民眾相當不捨。

卡努颱風過境後，新北市北大特區民眾發現，兒五公園內的老榕樹竟然攔腰折斷，民眾相當不捨，陪伴北大民眾日常生活的老榕樹將永不復見。由於樹木根部腐朽，已無再生存的可能，區公所將擇期將樹木移除。

景觀處表示，這棵新北市編號第375號的珍貴樹木，樹高達8.8公尺、直徑108公分，樹齡估預計57年，位在新北市北大特區的學成與大成路口兒五公園，坐落人行步道磚邊，提供休憩民眾良好休息綠蔭，但樹身過去就有腐朽傷口，冠層內也有枯枝，不幸在卡努颱風來臨時禁不住風力而倒塌。