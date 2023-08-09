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五股山水匯集廣場 改造啟用

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
淡水河左岸的五股山水匯集廣場改善後啟用，結合自行車道，讓民眾駐足休憩。圖／新北市高灘處提供
淡水河左岸的五股山水匯集廣場改善後啟用，結合自行車道，讓民眾駐足休憩。圖／新北市高灘處提供

位於淡水河左岸的新北五股山水匯集廣場過去默默無聞，新北高灘處改造後昨啟用，結合下方自行車道，讓路過民眾能駐足休憩，一覽三河匯流景致。該特色廣場完工，象徵五股蘆洲沿岸水環境一期改善計畫最後一塊拼圖達陣。

五股山水匯集廣場昔日缺乏整體規畫，透過「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善一期計畫」，八里左岸特色山河景色連成一線，讓人耳目一新。副市長陳純敬、立委林淑芬、議員李宇翔等人出席見證。

陳純敬說，該計畫包含以「龍形小船塢」為中心的龍形渡船頭休憩廣場；改善護岸和動線的「關渡橋景觀平台」，維持自然生態的「蘆洲濕地示範區」，加上山水匯集廣場，形成淡水河左岸帶狀休憩景點，美不勝收。

陳純敬指出，山水匯集廣場居高臨下，可遠眺觀音山、淡水河匯聚之景，三河匯流景致盡收眼底；利用既有地形改善陡峭坡面，建構無障礙平緩動線坡道，建置觀景座階及自然特色森林遊戲場，還有陸蟹通廊，營造生態溪流多樣棲地環境。

林淑芬說，該位置是歷史、文化及空間交會點，未來要持續推動大台北防洪計畫，打造A+級水岸，有獲得前瞻計畫補助，需要中央及地方合作。居民孫小姐表示，該區有各式遊具，及平緩的無障礙賞景步道，環境對大人、小孩都友善。

淡水河 新北 林淑芬

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