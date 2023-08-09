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泰山製芭比娃娃 曾占全球8成
近期上映的電影「芭比」掀起一股芭比娃娃風潮，新北泰山區美寧工廠是芭比娃娃催生者美泰兒公司「Mattel」在亞洲首批設廠點，美寧工廠當年市占率一度達8成，全盛時期有8千多名員工，帶動地方經濟發展，讓泰山有芭比故鄉稱號。
美國美泰兒與台灣華夏集團合資的美寧公司，1967年在泰山成立美寧工廠。當時芭比問世8年，設廠20年間，提供可觀的就業機會，是老泰山人難忘的光輝歲月。
泰山區公所社會人文課長胡建文說，老泰山人都親身歷經那段紡織、代工產業榮景，作業員以女性居多，待遇福利佳，不少女性打扮時髦，被稱為「美寧姑娘」。
美寧工廠在1987年關廠，工廠所在地點物換星移蓋起高樓，僅剩一條街道命名為美寧街，前泰山鄉長李國書在中央推動一鄉一特色時，2004年成立泰山娃娃產業文化館。
立委洪孟楷說，近來受惠於電影帶起的芭比熱，他會向文化部爭取經費，幫娃娃文化館風華再現。
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