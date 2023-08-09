新北公車亭認養 禁貼抓猴廣告

新北市公車亭過去曾被「抓猴廣告」占據，被批有礙觀瞻，新北市2019年後不再與業者續約，用來宣傳交通政策，近年不少公車亭汰舊換新，新北市交通局訂定「公車候車亭捐贈或認養作業要點」，即起開放企業與民間團體認養，明令禁止張貼妨害善良風俗、徵信及當鋪業者訊息。有民代主張，公車亭可開放給公益團體作為對外宣傳櫥窗，創造多贏。

新北市公車候車亭約1635座，早年出租給廣告業者，一度被「小三剋星」、「女人何苦為難女人」等抓猴廣告占滿，被民眾譏笑是「新北抓猴城」，2019年合約全數到期，市府不再外包廣告型候車亭，改以交通安全宣導內容為主。

新北市交通局表示，近年市府持續改造老舊候車亭，以簡約設計為主，依據現場大小，分為3米、4米、6米等不同尺寸，希望能與周邊景觀更融合。

新北市運輸管理科長林詩欽指出，新北公車亭不再出租給廣告業者，為提升候車品質及優化環境，開放各級學校、機關、團體及民間企業認養，可提升企業形象，交通局可依規模，要求認養者繳權利金一年6000元或由認養單位提供回饋方案。

不少市民樂見此事，民進黨市議員李倩萍指出，公車亭多位於主要幹道，是城市門面，曾要求市府比照國外或其他縣市做法，將上千座候車亭變身成裝置藝術，如五股推出的綠竹筍路燈，民眾一踏進轄區，就能感受地方特色。李倩萍建議，公車亭可開放給公益團體作為宣導平台，強化公益性。

文化大學廣告系教授鈕則勳指出，公車亭開放認養是官民合作概念，美化市容對公部門有利，透過認養能建構企業形象，彼此魚幫水、水幫魚，公車亭資訊能投放給廣大公車族，行銷效果不錯。