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包租代管挨批太少 新北：超標逾2成

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

新北配合內政部推動包租代管第三期計畫，預計媒合1800戶，新北市審計處指出，統計至去年9月底，媒合數量不到一半，且未落實業者評鑑作業，質疑成效欠佳。新北市城鄉局回應，市府已媒合2281戶，超過預期目標，不但達標，而且超標。

城鄉局2021年8月24日至今年5月31日期間推動包租代管第三期計畫，獲內政部補助經費5億3297萬元，預計媒合1800戶。審計處表示，統計至2022年9月底，實際僅媒合879戶，執行率48.83%，新北委託業者辦理包租代管計畫，未落實評鑑作業及提報評鑑結果給中央備查，難以掌握業者服務品質，計畫推動成效欠佳。

對此，城鄉局說，中央有展延第三期計畫時程，截至今年7月2日，累計媒合2281戶，不僅達標，還比原本目標多26.75%。

針對評鑑部分，城鄉局喊冤，指新北是全台第一個辦理包租代管業者評鑑的縣市，在官網公布評鑑廠商結果，讓民眾有所依循。

黃姓租屋族表示，包租代管政策還是對房東較有感，對租客來說，還是會受限於房租行情，選擇有限。

議員蔡淑君表示，沒必要糾結在數字，政策不是喊喊、畫大餅，要讓民眾看得到、用得到，新北也確實有做出成果。市議員李余典說，租屋市場大，若有公權力介入，能讓房東、租客都安心。

議員

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