新北新莊民安西路電桿地下化 8月底動工拔除13支

民進黨立委蘇巧慧表示，歷經4年、16次協調及現勘，爭取到台電及新北市府籌資新台幣883萬元，預計8月底動工將新莊民安西路部分路段共13支電桿地下化，還市民乾淨天際線。

蘇巧慧指出，今天邀集新北市議員林秉宥、光明里里長廖榮裕、台電及新北市政府相關單位於新莊區民安西路現地會勘，希望解決受到電桿侷限的街道人行環境。

她表示，從2019年開始，她共舉辦超過16次協調與現勘，克服諸多工程困難，如今終於協調出解決方案，爭取台電及新北市政府等相關單位共籌資883萬元，將民安西路142號至233號共13支電桿地下化，預計8月底動工，最快11月底便能拔除電桿。

蘇巧慧說，全案特別請施工單位妥善規劃施工期程，希望讓用路人受影響的時間縮短，盡早還給市民安全的行人空間及乾淨天際線。