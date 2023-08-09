新北新莊民安西路電桿地下化 8月底動工拔除13支

中央社／ 新北8日電

民進黨立委蘇巧慧表示，歷經4年、16次協調及現勘，爭取到台電及新北市府籌資新台幣883萬元，預計8月底動工將新莊民安西路部分路段共13支電桿地下化，還市民乾淨天際線。

蘇巧慧指出，今天邀集新北市議員林秉宥、光明里里長廖榮裕、台電及新北市政府相關單位於新莊區民安西路現地會勘，希望解決受到電桿侷限的街道人行環境。

她表示，從2019年開始，她共舉辦超過16次協調與現勘，克服諸多工程困難，如今終於協調出解決方案，爭取台電及新北市政府等相關單位共籌資883萬元，將民安西路142號至233號共13支電桿地下化，預計8月底動工，最快11月底便能拔除電桿。

蘇巧慧說，全案特別請施工單位妥善規劃施工期程，希望讓用路人受影響的時間縮短，盡早還給市民安全的行人空間及乾淨天際線。

蘇巧慧 台電

延伸閱讀

新北新莊天空佈滿電線 台電擬斥資833萬元拔13根電桿

紓解樹林市區交通壓力 民代爭取2.5億地下道截彎取直

前瞻挨轟錢沾 游淑慧曝高雄拿近四分之一 網笑：親生果然不一樣

捷運工程進行中！樹林交通要道「保安陸橋」預計8月底拆除

相關新聞

新北公車亭認養 禁貼抓猴廣告

新北市公車亭過去曾被「抓猴廣告」占據，被批有礙觀瞻，新北市2019年後不再與業者續約，用來宣傳交通政策，近年不少公車亭汰...

北市發敬老金 議員質疑配套亂

台北市昨天開放長者持敬老卡靠卡領取重陽敬老金，不過有長輩抱怨，想領現金的敬老金必須先上網登記，根本是「障礙賽」，也有長輩...

包租代管挨批太少 新北：超標逾2成

新北配合內政部推動包租代管第三期計畫，預計媒合1800戶，新北市審計處指出，統計至去年9月底，媒合數量不到一半，且未落實...

泰山製芭比娃娃 曾占全球8成

近期上映的電影「芭比」掀起一股芭比娃娃風潮，新北泰山區美寧工廠是芭比娃娃催生者美泰兒公司「Mattel」在亞洲首批設廠點...

五股山水匯集廣場 改造啟用

位於淡水河左岸的新北五股山水匯集廣場過去默默無聞，新北高灘處改造後昨啟用，結合下方自行車道，讓路過民眾能駐足休憩，一覽三...

麻生太郎赴北市府拜會 蔣萬安準備三樣禮物

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎於昨日抵台進行三天訪問，今天行程滿滿，除晉見總統蔡英文、與副總統賴清德會面，下午更赴台北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦