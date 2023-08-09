北市發敬老金 議員質疑配套亂

台北市昨天開放長者持敬老卡靠卡領取重陽敬老金，不過有長輩抱怨，想領現金的敬老金必須先上網登記，根本是「障礙賽」，也有長輩想用匯款，卻必須再次親自重新開戶。議員質疑，台北市今年發重陽金配套混亂，如果長輩想領1500元現金，得先學上網，根本是「發錢還要賣關子」，呼籲市府要有同理心、要更便民。

社會局回應，台北市今年設計多元管道，供長者依自身需求選擇如何領取，盡可能讓長輩在重陽前收到。目前敬老卡持卡率接近9成，因此以此為第一波領取方式，且悠遊卡可使用的任何場域；登記匯款部分，長者可於線上填寫匯款同意書至8月31日，因涉及大量匯款效率及相關衍生費用，開放郵局或台北富邦帳戶。

台北市今年恢復發放重陽敬老金1500元，逾55萬名長者受惠，長者在8月8日起可使用敬老卡靠卡領取，後續也可上網登記匯款或指定的地點時間領取現金，若來不及領取，11月14日至12月31日可線上申請補發，99歲以上（原住民89歲以上）人瑞是1萬元與禮品，這部分由里幹事親送到府。

議員陳怡君表示，今年敬老今發放配套措施全亂，不僅發放領取方式改變、害長輩卡關，更離譜是社會局領取敬老金的文宣圖卡，針對最後一階段的現金發放，竟然還沒有確定地點，讓人霧煞煞，市府團隊的螺絲不只鬆了，根本沒拴進去，要求本月全部補正。

陳怡君表示，長輩就算有郵局跟富邦銀行帳戶，還要上社會局網站登記，才能等待入帳，有長者無奈表示，因手續複雜，乾脆放棄領1500元現金，改到超商靠卡，但此舉根本是被限制性消費，感嘆領敬老金竟成為障礙賽。

文山區里長陳峙穎也質疑，因這次發放有多元方式領取，社會局沒有提供更多靠卡領重陽金的優惠誘因，許多長輩可能仍選擇領現金或匯款，但因領現金或匯款要等到10月、11月，長輩會來問「什麼時候錢下來？」壓力直接到里長身上。