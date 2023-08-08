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新北市議會將開臨時會 藍綠攻防囤房稅修法

中央社／ 新北8日電
新北市議會21日起將召開臨時會，由於上次會期未審議通過房屋稅徵收率自治條例修正案，因此在中央擬定「囤房稅2.0」新制下，新北成為6都中唯一尚未通過囤房稅修法直轄市，預期這次臨時會囤房稅修法將成藍綠攻防重點。圖為新北市議會外觀。 中央社
新北市議會21日起將召開臨時會，由於上次會期未審議通過房屋稅徵收率自治條例修正案，因此在中央擬定「囤房稅2.0」新制下，新北成為6都中唯一尚未通過囤房稅修法直轄市，預期這次臨時會囤房稅修法將成藍綠攻防重點。圖為新北市議會外觀。 中央社

新北市議會今天公布21日起召開臨時會議程，俗稱囤房稅的「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正草案將成藍綠攻防重點。市府表示，中央雖修法，但將力推現行版本修正草案過關。

新北市議會公布將於8月21日到30日召開臨時會，前2天議程進行聽取審計部新北市審計處對111年度新北市總決算暨附屬單位決算，以及綜計表審核報告與討論。另排3天大會議程進行決算審查、法案審議。

新北市議會上1次定期會並未審議通過房屋稅徵收率自治條例修正案，因此，在中央擬定「囤房稅2.0」新制下，使得6都中唯一尚未通過囤房稅修法的新北市格外引人關切。

根據中央及市府在非自住房屋稅率修正版本，「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正案稅率，1戶為1.5％、2戶2.4％，3戶以上最高3.6％；中央「囤房稅2.0」稅率由1.5%至3.6%上調至2%至4.8%；按縣市改為「全國總歸戶」。

新北市財政局長陳榮貴表示，在議會3黨不過半下，法案推動審議上只能拜託各黨支持，雖然中央擬定「囤房稅2.0」新制，但在尚未修法下，市府只能先力推現行修正版本，等中央完成修法再進行後續動作。如果中央要落實居住正義，應比照地價稅方式，由中央統一訂定全國一致的囤房稅率。

國民黨團書記長廖先翔表示，這次臨時會以決算審查為主，但在法案審查的重點仍在囤房稅修法，黨團將列優先法案，原則上會在這次臨時會完成審查。

他表示，中央雖訂出稅率，但這只是範圍，至於這次修正會不會調高，黨團不會預設立場。在全國總歸戶下，新北仍應將房屋標準價格的稅基納入考量，畢竟新北稅基要比中南部來得高。

民進黨團總召鄭宇恩表示，這次臨時會是以決算審查為主，因此，黨團審查完市府去年度的決算後，就會進行房屋稅修正案的審議。

國民黨 民進黨 新北 囤房稅

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