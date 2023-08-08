影／新北左岸特色主題景點串成一線 山水匯集廣場啟用

位於淡水河左岸的五股山水匯集廣場過去默默無聞，新北高灘處重新改善後今啟用，結合下方自行車道，讓路過民眾能駐足休憩，一覽三河匯流的山河景緻，而該特色廣場完工，也拼起五股蘆洲沿岸水環境一期改善計畫的最後一塊拼圖。

位於五股獅子頭的「山水匯集廣場」過去沒有整體規畫，僅簡單綠地，不少民眾騎單車經過，卻都不知道上方有觀河平台，導致原本的規畫的綠地人煙稀少。新北今舉行完工典禮，也宣告「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善一期計畫」正式完工，八里左岸特色山河景色連成一線；副市長陳純敬、立委林淑芬、議員李宇翔、區長藍瑞珉、在地里長及居民皆出席。

陳純敬表示，該計畫包含了以「龍形小船塢」為中心的龍形渡船頭休憩廣場；改善護岸和動線的「關渡橋景觀平台」，維持自然生態的「蘆洲濕地示範區」，加上「山水匯集廣場」形成淡水河左岸沿途的帶狀休憩景點，於觀景座階歇息可遠眺淡水河美景，美不勝收。

陳純敬指出，「山水匯集廣場」居高臨下，遠眺觀音「山」、淡「水」河匯聚之景，三河匯流景緻盡收眼底；利用既有地形，改善陡峭坡面 建構無障礙平緩動線坡道，建置觀景座階及營造具自然特色森林遊戲場，還有陸蟹通廊，營造生態溪流的多樣棲地環境。

另外，也可了解「獅象捍門」特殊山河交匯之歷史人文，「獅」指今淡水河左岸五股獅子頭一帶，為觀音山餘脈至此地形，隆起形如伏地金獅，「象」指基隆河出淡水河口的關渡，為大屯山脈扁平延伸形成象鼻地形。

林淑芬表示，該地是歷史、文化及空間的交會點，未來要持續推動大台北防洪計畫，以及打造A+級水岸，這也編列了前瞻計畫補助，這都需要中央及地方合作。居民孫小姐表示，該區有各式遊具及平緩的無障礙賞景步道，小孩玩耍及長輩散步均有安全感，周邊的獅子頭釣魚台也重新整修。