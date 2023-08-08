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汐止明峰街過馬路好難 地方會勘增行人L型穿越線

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區明峰街與民族二街84巷口，車子太多，過馬路好難，設置Ｌ型的行人穿越線改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區明峰街與民族二街84巷口，車子太多，過馬路好難，設置Ｌ型的行人穿越線改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區明峰街一帶社區大樓不少，其中在民族二街84巷口，除了許多人會過馬路搭公車，再加上鄰近金龍湖，早上、下午都有不少長輩會過馬路去散步休閒，只是車子太多，過馬路好難，所以，新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位人員現場會勘，設置Ｌ型的行人穿越線改善。

湖光里長杜金泉表示，因為康寧街跟明峰街是交通要道，不管是東湖回汐止或是汐止到東湖，這段路都是上下班時間很多車必經的道路，因為，剛好民族二街84巷到明峰街交叉口，不符合設紅綠燈的要件，但是路口又很多人有過馬路的需求，要到對面搭公車，所以，就請新北市議員張錦豪協助，會勘討論要設行穿線，讓民眾要去搭公車比較安全，因為現在都在推禮讓行人，開車的人看到行穿線，大致都會開慢一點，也是提醒駕駛朋友，行經路口可以開慢一點，因為，有些長輩走路比較慢，人車都安全。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍指出，附近社區許多人都有過馬路搭公車的需求，但是，明峰街車流量是蠻大的，路幅又不是很大，行人在過馬路危險，所以，請市府交通局對行人搭公車路線做規劃，討論後決定設置Ｌ型的行人穿越線，提醒行經車子禮讓行人，安全過馬路。

公車

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