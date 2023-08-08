過馬路很危險 汐止中興路214巷里長盼增斑馬線
汐止區中興路車子很多，在214巷口因為鄰近公車站牌，平時過馬路的行人不少，只是路口只有黃網線，不少民眾抱怨過馬路很危險，所以，今(8)日新北市政府交通局辦理會勘，當地里長希望增設斑馬線，保障安全。
在汐止中興路214巷裡頭是傳統公寓，但是有不少機車會從福德二路走巷子接中興路，當小路來走，可以少過紅綠燈，所以，214巷口不但中興路車多，巷子的機車也不少，所以，不少行人就抱怨要過馬路真的不容易也危險。
中興里長蔡振國表示，路口真子真的很多，而中興路兩邊又都是公車站牌，一早不少上班族或是學生搭車去台北市、東湖，設斑馬線是很必要的，因為路口擦撞意外頻傳，機車、行人常有爭執，而現在沒有斑馬線，車子都不讓，如果有畫的話，汽機車都比較會禮讓停等，讓行人過馬路，今天相關單位人員一起會勘討論，決定先在路側人行道做好無障礙斜坡道，後續畫設斑馬線，保障行人通行安全。
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