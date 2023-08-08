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淡水油車里共餐慶父親節 志工表演兔子健康舞長者開心

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水油車里共餐活動，里長唐儷樺準備了一個蛋糕慶祝，婆婆媽媽志工，還組成健康舞蹈表演，頭戴兔寶寶造型，讓台下的爸爸長者們相當開心。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水油車里共餐活動，里長唐儷樺準備了一個蛋糕慶祝，婆婆媽媽志工，還組成健康舞蹈表演，頭戴兔寶寶造型，讓台下的爸爸長者們相當開心。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區油車活動中心非常熱鬧，每個星期二也是淡水油車里共餐活動，而剛好也是8月8日，一年一度的父親節，淡水油車里長唐儷樺準備了一個蛋糕慶祝，現場油車里的婆婆媽媽志工，還組成健康舞蹈表演，頭戴兔寶寶造型，讓台下的爸爸長者們相當開心。

油車里長 唐儷樺表示，其實每個星期二，就是油車里的共餐活動，在疫情趨緩後，開始舉辦共餐，正好今天是屬於父親的日子，為此市議員也到場一起與長者們共同渡過父親節。此外除了里長所準備的小蛋糕要給現場每一個人之外，市議員陳家琪也帶來蛋糕小禮物，要來為在場的爸爸們歡慶節日。

在這一場活動當中，參與的長者就說，很開心在油車里內有這麼熱鬧的共餐活動，里長就是希望在這個特別的節日，能夠讓辛苦的爸爸們，放輕鬆來參與活動，而且要玩的開心。

淡水區長巫宗仁表示，看到長者臉上的笑容，也要將手中的蛋糕送到他們手上，更希望這場共餐活動，不僅是要照顧所有的長者，更要幫爸爸們過一個難忘的回憶。

淡水 爸爸

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