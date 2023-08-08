大學生團隊進入新北平溪 帶領學生走出校門認識家鄉

一群來自全台各地的大學生，透過志浩慈善基金會的招募，他們要展開為期兩天的營隊，設計有趣的活動，帶領十分國小的學生，走訪平溪各角落，透過實地走訪，體會家鄉在地歷史人文，進而讓學生讓瞭解自己的家鄉，也提升對家鄉的認同感。

志浩慈善基金會在平溪著墨已有五六年之久，尤其在偏鄉教育這一環，每年的寒暑假，都會招募全台大學生一起到平溪來辦營隊的活動，開辦將近十場營隊頗受好評，一開始是由大學生進入到校園教小學生品格教育。

近幾年營隊開始融入地方特色文化，去年將礦工文化融入營隊裡面，推出線上和實體的遊戲活動，甚至是讓青銀共融，讓小學生走入社區和長輩互動。

志浩慈善基金會企劃組長林瑋揚說，因為平溪本身得天獨厚的地理條件，加上豐富的歷史文化，礦業遺跡，自然景觀豐富，相當適合做環境教育的場域，因此今年團隊設計的主題，將帶領十分國小學生走出戶外，體驗食農教育，了解食物生產過程，然後還有淨山活動，平溪境內因天燈遺留下來的垃圾為人詬病，讓學生了解在地環境保護的重要性。