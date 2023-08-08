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蔣萬安談智慧城市 台北通APP點選拍照解決市民問題

聯合報／ 記者林佳彣王思慧／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席「2023天下城市高峰論壇」講述智慧城市願景，以服務市民為主要概念。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今天出席「2023天下城市高峰論壇」講述智慧城市願景，以服務市民為主要概念。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安今天出席「2023天下城市高峰論壇」講述智慧城市願景，以服務市民為主要概念。像是台北通APP整合各局處聯繫管道，只要市民用手機申辦服務、租用場地，甚至路樹倒塌都可拍照上傳，立即有負責局處人員處理，透過科技的效率，讓市民享有便利的服務。

蔣萬安表示，台北通APP整合許多市府機關申辦服務，有單一窗口一條龍方式，快速解決市民遇到的問題，這也是智慧城市基本的建置。

他舉例，上周颱風經過時，首要盡快解除災情，有很多路樹倒塌、招牌掉落等，除了請各局處在隔天6時前排除外，只要台北通有市民即時反應，可直接定位，自動分派負責的機關，颱風後相關災情雜物很快解決。新加坡也有類似的手機平台，具有同樣的功能。

蔣萬安指出，很多在內湖上班的市民反映，下班時人太多搭不到捷運，要等2、3班才能上車，透過捷運沿線的人流及悠遊卡相關數據分析統計，把捷運中間車廂一些座位拆除，讓每個車廂多容納20人，平均1小時多載1千人次，很多市民覺得這調整很好，這就是透過數據分析、智慧科技解決問題。

蔣萬安說，7月1日市府推出好孕專車服務，對於孕婦來說搭大眾交通工具很辛苦，若遇上下雨更是艱辛，打造孕婦愛心專車，生產後6個月內都可以使用，結合台北通APP可直接線上叫車，或是路邊攔車掃手機條碼扣款，市府與1萬4千輛計程車、近60家醫療院所合作，透過線上數位的方式提供貼心服務。

他指出，上月到新加坡參訪，向當地政府交通局請教如何減少長者車禍傷亡案件，得知新加坡有樂齡社區，交通號誌做得比較低，符合長輩視角，顏色也變得鮮豔，加大號誌，也利用道路縮減讓車輛減速；發放長者老人卡，要過馬路感應一下，綠燈秒數可加長等，透過相關數位分析，降低長輩發生車禍的機率，也是市府未來施政可以參考的方向。

台北通 蔣萬安

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