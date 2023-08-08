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【即時短評】雙城論壇講稿成焦點 蔣萬安如何幫藍營加分？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安。記者胡經周／攝影

台北上海雙城論壇8月底登場，台北市長蔣萬安將親自出席，不過面對2024大選將至，蔣萬安的登陸勢必將被綠營抹紅，此行恐也將影響2024大選，不過蔣萬安最後拍板親自出席雙城，除定調兩岸城市交流不能中斷，政治層次更評估，維持與對岸對等、尊嚴、善意、互惠的交流，反能幫藍營選情加分，反幫冰凍的兩岸關係也帶來一泉活水。

不過也因兩岸政治局勢敏感，加上2024大選在即，今年蔣萬安的雙城論壇講稿，將成此行最大焦點。據了解，蔣萬安今年首度出席雙城論壇，講稿內容會比前市長柯文哲的「兩岸一家親」等論調相對保守，避免觸及兩岸敏感政治紅線。

2024大選被視為是戰爭與和平的選戰，不論兩岸氛圍、國際局勢，抑或目前選情，兩岸總是敏感字眼，對蔣萬安來說，維持目前兩岸唯一官方交流的雙城論壇，可藉由城市交流，讓兩岸保有互動暢通管道，尤其今年6月中的海峽論壇，陸方就釋出善意宣布解禁台灣鳳梨釋迦開放，主打和平交流的「兩岸牌」，正可對比民進黨執政，兩岸關係急凍下，農民、台商苦，尋求積極交流對話的重要性。

不過雙城論壇還沒辦，就已先有綠營質疑，雙城論壇恐淪大陸國家主席習近平的統戰工具和大內宣，要求蔣萬安必須堅持台灣不能被矮化原則；不過藍營則認為，在維護彼此對等尊嚴下，任何形式的交流，相信國人都應樂觀其成，不必害怕遭「抹紅」。

蔣萬安先前就曾提到，總統蔡英文、副總統賴清德近期都說過希望兩岸恢復健康永續交流，尤其2024大選氛圍已與2020不同，面對兩岸交流的敏感難題，在兩岸關係惡意螺旋、越來越差的氛圍下，套一句柯文哲曾說過的話，雙城論壇，「辦不一定會加分、但不辦會扣分」。

2024大選 蔣萬安 雙城論壇

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