兼顧生態與觀光 三貂嶺隧道8月29日起需預約才能進場

位於新北瑞芳、雙溪交界的「三貂嶺生態友善隧道」，吸引許多遊客前來朝聖旅遊，新北市觀旅局表示，為了維護生態及兼顧觀光旅遊，且解決民眾長時間排隊入園問題，8月29日起，來三貂嶺隧道不論平日假日，都需要預約進場，每梯次限制160人。

三貂嶺隧道總長3.19公里，原為台鐵宜蘭線廢棄鐵道，為串聯雙溪牡丹和瑞芳三貂嶺兩地觀光路線，新北市政府開通隧道，並發展低碳輕旅行，隧道內擁有鐘乳石景觀、過往蒸汽火車穿過隧道時留下的煤灰痕跡及台灣葉鼻蝠成群棲息，吸引大批遊客人潮來訪。

觀旅局表示，目前隧道內採人流管制120人，但隧道內超過120人時，遊客需要長時間在隧道外排隊等候入場，為維護生態環境，減少因開放觀光，遊客對環境的過度干擾和影響生物棲息，綜合考量後，三貂嶺隧道將從8月29日起採平假日全面預約制（每周一休園），參訪民眾需先於「三貂嶺生態友善隧道」官網進行網路預約，每日8梯次，每梯次開放160人，每日總預約參觀人次上限1280人，遊客依預約時段參訪隧道。

觀旅局說明，透過預約分流，可避免來訪遊客排隊久候，也維護隧道內生態環境，以兼顧並實現永續經營、滿足民眾尋幽訪勝的需求、規劃更舒適的遊程、與地方發展的多贏局面。