板橋放送所今破台 近距離欣賞當代傳奇劇場

新北首件古蹟OT案 「板橋放送所」由當代傳奇文化藝術基金會營運，8日下午開幕活動，循戲劇傳統舉行「破台儀式」，包括迎祖師爺、跳鍾馗，現場觀眾近距離欣賞當代傳奇劇場精采絕倫的戲曲，無不拍案叫絕。

新北市政府表示「板橋放送所」是新北市首件古蹟促參案，去年市府與財團法人新北市當代傳奇文化藝術基金會訂約辦理營運移轉案，希望透過營運移轉案引進民間創意與資源共同合作活化古蹟。

新北市文化局長張䕒育表示，民眾來到板橋放送所，可近距離欣賞全國唯一受邀參與世界3大藝術節演出的「當代傳奇劇場｣，帶來一齣齣精采絕倫的戲曲，歡迎市民朋友一同共遊「板橋放送所．傳奇放送科藝文創園區」，穿越古今，欣賞國際級科藝體驗。

文化局表示，當代傳奇劇場藝術總監吳興國與執行長林秀偉伉儷長年致力傳承跨文化、跨界戲劇美學，將最在地的板橋文史脈絡與最科技的表演藝術元宇宙跨域結合，打造「板橋放送所．傳奇放送科藝文創園區」，古蹟本體變為「當代傳奇光影沉浸式劇場」供民眾賞劇、品茗、用餐。

而原工廠B為「親子科藝融合展演館」供大小朋友闖關見學；工廠A化身「舞者Cafe」供習舞蹈、花藝、藝文沙龍、享午茶；還有市府延續落實文化資產傳承與扎根的「板橋故事屋」，展示板橋主題出版物及新北市傳統藝師群像及口述歷史影像紀錄，讓市民朋友不僅遊古蹟、看好戲，還可以欣賞板橋在地傳統工藝、傳統表演藝術。

文化局指出，板橋放送所開放時間每日7時至21時，每月第1個周一休園，8日起至9月24日開幕季期間，民眾可在「板橋故事屋」中體驗懷舊老廣播，回味板橋放送所在日本時代強化台北放送局的無線電波遠送至嘉義民雄，達到全台廣播之效的時代氣氛，板橋市民8日至13日免費入場參觀體驗。

新北市議員黃淑君表示，透過開放式的舞台互動，結合板橋故事館，能讓鄉親更了解在地文化，與當代藝術進展，在地都非常期待，但未來相關場次如何落實，有沒有更多開放給在地的活動，都會是大家想要了解的。