審計處指包租代管數量不足 新北城鄉局：第三期已達標

新北配合內政部推動包租代管第三期計畫，預計要媒合1800戶，但新北審計處指出，截至去年9月底統計，僅媒合不到一半的數量，且新北也沒落實業者評鑑作業，質疑計畫成效欠佳。新北市城鄉局表示，市府已媒合2404戶，超過原本目標，而評鑑部分已將結果給中央，也有搜集業者意見，盼讓更多房東加入。

審計處表示，新北城鄉局配合中央推動包租代管第三期計畫，獲得內政部補助經費5億3297萬元，預計媒合1800戶，但經查，截至2022年9月底統計，實際僅媒合879戶，執行率僅48.83%，且新北委託專業服務業者辦理包租代管計畫，並未落實評鑑作業及提報評鑑結果給中央備查，導致難以掌握業者服務品質，導致計畫推動成效欠佳。

對此，城鄉局表示，第三期計畫截至今年7月25日統計，已經累計媒合2404戶，已達到第三期計畫目標133.56%。起初有很多房東不知道參加後可以享有賦稅優惠資訊，也有加強宣導，不斷開發新案源。

針對評鑑部分，城鄉局則說明，新北依據「租屋服務事業認定及獎勵辦法」，召開包租代管評鑑會議，已在今年2月上報中央，且過去3年都有舉辦評鑑，把關廠商服務品質。

城鄉局也喊冤，新北是目前全台第一個縣市辦理包租代管業者評鑑，藉由在官網公布評鑑廠商的好壞，也讓民眾如要選擇廠商有所憑依，以2018年第一期舉例，為了能夠針對廠商整體媒合表現做評鑑以便綜合評比，因此到接近結案尾聲才辦理評鑑。

城鄉局表示，第三期有邀請共10幾家業者一起開說明會，了解廠商相關意見，廠商也建議，新北雖然起步慢，但是透過將租金補貼等其他房源加入宣導，加入後除了有修繕費、公證費補助外，也會有專人協助管理，希望讓更多房東一起加入，多管齊下，改善成效。