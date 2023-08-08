快訊

全球嚇破膽的「大法師」！改變世界電影的一代巨匠逝世

這次買平價iPhone 15賺到！傳鏡頭藏新亮點「比Pro強大、它明年才用」

不忍了！大S正式提告張蘭、汪小菲「侮辱誹謗」

隔簾聽聲音找爸爸 新北警父親節影片暖心獲好評

中央社／ 新北8日電

新北警局在父親節企劃影片，讓警察的孩子隔著布簾猜爸爸在哪裡。有警察說，不管忙到多晚，隔天一定帶孩子上學，相信孩子能認出自己；最後孩子成功找到父親，讓網友大讚暖心。

今天是父親節，新北市政府警察局企劃影片，讓警察的孩子隔著簾幕，透過部位特徵、身形與聲音猜誰才是父親。其中1名警察說，工作時間不固定，還是要擠出時間相處，因此不管工作忙到多晚，他隔天一定會帶孩子上學，相信孩子一定能找到自己。

影片中，孩子成功找到父親，讓網友大讚暖心，也看到警察工作忙碌之餘，陪伴孩子相當不易。

新北市府警察局長廖訓誠今天在治安會報上也對所有身兼父職的警察爸爸們表達感謝，並表示警察身負維護治安與推動警政工作，與家人相聚時間不像一般人那麼多，感謝每個家庭互相扶持，才能讓警察奉獻時間維護治安。

警察

延伸閱讀

獨／悲傷父親節 優秀花蓮特搜小隊長赴瑞士訓練不幸猝死

獨／悲傷父親節 優秀花蓮特搜小隊長赴瑞士訓練不幸猝死

父親節有感而發 侯友宜希望讓孩子能遠離戰爭

侯怡君喪父一年憶悲痛父親節：你走後我再也不怕死亡

相關新聞

北巿重陽敬老金發錢了！長輩想領現金卻卡關 議員批如障礙賽

台北市今天起開放長者持敬老卡靠卡領取重陽敬老金，不過有長輩抱怨，今年想領現金的敬老金必須先上網登記，根本是障礙賽；也有長...

洗刷「抓猴城」汙名 新北候車亭開放民間美化認養

新北市公車亭過去曾被「抓猴廣告」占據，被批有礙觀瞻。新北市2019年後不再與業者續約後，用來宣傳交通政策，近年不少公車亭...

台北天母無預警停電疑變電箱爆炸 台電搶修曝聲響來源

台北天母地區今上午傳出停電消息，民眾聽到疑似變電箱爆炸的聲音。台電回應，開關故障導致士林、北投一帶2591戶停電，並於1...

台北市今起發放重陽敬老金1500元 逾55萬名長者受惠

台北市今年恢復發放重陽敬老金1500元，發放對象為在重陽節當日以前滿3個月以上、年滿65歲至98歲（原住民55歲至88歲...

吃飯配汗泰山市場遭批悶熱 新北市府：汰換冷氣影響生計

近日氣溫高達37度，新北市泰山公有市場的因空調老舊而導致夏季室內悶熱，新北市議員李宇翔接獲陳情，民眾明明於室內用餐，卻宛...

北市1500敬老金今發放 應曉薇批：柯文哲當初像中邪

8月8日是台灣的父親節，也是台北市65歲以上、原住民55歲以上銀髮族長輩的大日子，北市府今起至9月7日發放1500元重陽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦