隔簾聽聲音找爸爸 新北警父親節影片暖心獲好評

新北警局在父親節企劃影片，讓警察的孩子隔著布簾猜爸爸在哪裡。有警察說，不管忙到多晚，隔天一定帶孩子上學，相信孩子能認出自己；最後孩子成功找到父親，讓網友大讚暖心。

今天是父親節，新北市政府警察局企劃影片，讓警察的孩子隔著簾幕，透過部位特徵、身形與聲音猜誰才是父親。其中1名警察說，工作時間不固定，還是要擠出時間相處，因此不管工作忙到多晚，他隔天一定會帶孩子上學，相信孩子一定能找到自己。

影片中，孩子成功找到父親，讓網友大讚暖心，也看到警察工作忙碌之餘，陪伴孩子相當不易。

新北市府警察局長廖訓誠今天在治安會報上也對所有身兼父職的警察爸爸們表達感謝，並表示警察身負維護治安與推動警政工作，與家人相聚時間不像一般人那麼多，感謝每個家庭互相扶持，才能讓警察奉獻時間維護治安。