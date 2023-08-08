洗刷「抓猴城」汙名 新北候車亭開放民間美化認養

新北市公車亭過去曾被「抓猴廣告」占據，被批有礙觀瞻。新北市2019年後不再與業者續約後，用來宣傳交通政策，近年不少公車亭汰舊換新，有不少企業向市府詢問認養公車亭資訊，想塑造企業形象，新北市交通局訂定「新北市政府交通局所轄公車候車亭捐贈或認養作業要點」，即起開放企業與民間團體認養，但明令禁止張貼妨害善良風俗、徵信及當舖業者，或虛偽詐騙訊息，邀民眾一起美化市容。

新北市公車候車亭約有1635 座，早年因出租給廣告業者，但一度被「小三剋星」、「女人何苦為難女人」等抓猴廣告占滿，被民眾譏笑是「新北抓猴城」，隨著2019年合約全數到期，市府則不再外包廣告型候車亭，多數改為交通安全宣導內容為主。

新北交通局表示，近期市府陸續把老舊公車候車亭改造，改以簡約式設計，依據現場大小，分為3米、4米、6米等不同尺寸，希望能與周邊景觀更加融合。

新北市運輸管理科長林詩欽表示，新北公車亭不再出租給廣告業者，為了提升候車品質及優化公車候車環境，開放各級學校、機關、團體及民間企業認養，可以提升企業形象，交通局更可依規模，要求認養者繳交權利金（一年6000元）或由認養單位提供回饋方案。

除相關材質上規定、需負養護責任，也要求不能張貼非市府核准的廣告物，且內容不得妨害善良風俗、誇大事實或虛偽宣傳、徵信業及當舖業者等，更不能影響公車使用者。

不少市民樂見此事，不過民進黨新北市議員李倩萍指出，公車亭大多位於主要幹道上，是一座城市的門面，她曾要求市府比照國外或其他縣市做法，把全市上千座候車亭變身成為裝置藝術，如五股最近推出的綠竹筍路燈，讓民眾一踏進城市內，就知道這個地方的特色是什麼。

李倩萍也認為，公車亭也可開放給公益團體作為宣導平台，文化局說要推廣生活就是藝術，但很多藝術社團想要辦展，都要特地租其他場地，公車亭也能成為他們作品呈現的平台，但現在還看不到市府完整性規畫。

文化大學廣告系教授鈕則勳指出，公車亭開放認養是一種官民合作概念，美化市容對公部門有利，對於企業的利益，則可藉認養建構企業形象，另在公車亭的布置、設計還有名稱，也能與在地民眾產生連結、互動，彼此魚幫水、水幫魚。